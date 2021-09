L’Ep d’esordio di Aka7even è il 24° disco di platino di Amici 20, con la dedica a Michele Merlo Solo una settimana fa, il successo in Svizzera di sangiovanni, con la conquista del disco di platino con “Malibù” rompeva uno dei record del talent Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del disco di platino di Aka7even e del suo Ep omonimo d’esordio, che va ad aggiungersi ai tre dischi di platino raccolti dalla hit estiva “Loca”

A cura di Vincenzo Nasto

Non è passato molto tempo dallo scorso 14 maggio, giorno in cui Aka7even pubblicò il suo Ep d'esordio, una settimana prima della finale di Amici 2021, che vedrà trionfare invece la ballerina Giulia Stabile. Quattro mesi, quelli estivi, in cui il cantante campano è riuscito a espandere il proprio volume di ascolti a un pubblico ancora più ampio rispetto a quello seppur notevole di Amici, diventando una delle sorprese estive insieme al collega Sangiovanni: infatti proprio i due cantanti, appena usciti dal talent musicale, si fregiano di un grande traguardo. I due Ep d'esordio omonimi hanno raggiunto la certificazione di platino, un risultato incredibile, che ha determinato l'edizione 2021 tra le più fortunate del talent di Maria De Filippi. Nel frattempo, per Aka7even, il successo del progetto d'esordio si lega indissolubilmente a quello della hit estiva "Loca", che a sua volta ha raggiunto il triplo disco di platino, posizionandosi solo dietro "Malibù" di Sangiovanni a quota sei.

Il secondo disco di platino dopo Sangiovanni

Il risultato era nell'aria, soprattutto dopo l'ennesima certificazione da parte del singolo "Loca", arrivato al terzo disco di platino, ma anche alla versione spagnola con il cantante madrileno Robledo. Un progetto, l'Ep d'esordio di Aka7even, che è stato arricchito da oltre 150 milioni di stream e quasi 60 milioni di visualizzazioni su YouTube, un numero che viene influenzato sicuramente dal successo di "Loca". Nel frattempo Aka7even diventa il secondo artista dell'edizione 2021 di Amici a conquistare un disco di platino attraverso il proprio progetto, seguendo le orme di Sangiovanni, il cantane vicentino che è riuscito a imporsi anche in terra straniera, conquistando prima il disco d'oro, poi quello di platino in Svizzera attraverso la hit "Malibù". Non solo "Loca" racconta il successo discografico di Aka7even, che è diventato protagonista su TikTok con il remix di "Black", ma soprattutto ha conquistato un doppio disco di platino con il singolo "Mi manchi".

La dedica a Michele Merlo

Un successo che Aka7even, dopo la certificazione "Fimi", ha voluto condividere con i propri fan, dedicando il quarto disco di platino della sua carriera a un artista speciale: Michele Merlo, in arte Mike Bird. Il cantante campano ha voluto ricordare l'artista da pochi mesi scomparso con un post su Twitter, affermando che se esiste una dedica per questo successo, può essere fatta al 28enne scomparso a giugno a causa di un'emorragia cerebrale: "3 mesi fa Michele ci ha lasciato. Era destino che questi dischi oggi fossero tutti per lui. Il tempo ha le sue ragioni, e sono più che felice che sia successo oggi. Un bacio va a te lassù".