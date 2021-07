Dopo il grande successo del suo ep omonimo, arrivato alla fine dell'edizione 2021 di Amici, Aka7even ha voluto pubblicare nei giorni scorsi una deluxe del progetto, qualcosa che accompagnasse il suo viaggio musicale all'interno delle notti estive, un racconto che si è arricchito di tre remix del producer Cosmophonix, uno dei collaboratori storici del cantante campano. I tre brani sono "Black", "Blue" e "Luna", con il primo singolo che non ha perso tempo nel diventare una vera e propria hit virale, anche grazie all'aiuto di TikTok. Infatti il cantante di Vico Equense ha pubblicato una parte del brano sulla piattaforma cinese, proponendo la #cuozzochallenge, un contenuto prima/dopo in cui tutti gli utenti possono mostrare prima il loro lato sobrio, e poi quello eccentrico sulle note di "Black".

Il successo della #cuozzochallenge

Lo scorso 2 luglio Aka7even ha pubblicato la deluxe del suo disco post-Amici "AKA 7EVEN SUMMER EDITION", un progetto estivo che ha coinvolto il producer Cosmophonix, che ha remixato tre brani del progetto in una chiave dance, riadattando i singolii a un contesto estivo, da club. Tra le tre canzoni "Black", "Blue" e "Luna", la prima ha ricevuto un endorsement particolare da parte dello stesso cantante di Vico Equense, che ha lanciato su TikTok una sfida: la #cuozzochallenge. Aka7even ha infatti mostrato, sulle note del remix di "Black", un prima/dopo in discoteca, alternando ai momenti iniziali con passi di ballo quasi statici e ordinati, la modalità #cuozzo, in cui balla agitando le braccia in maniera vistosa, quasi eccentrica. Il video pubblicato meno di 24 ore fa ha già ricevuto più di 100mila mi piace, diventando in poco tempo una tendenza da oltre 600mila visualizzazioni, con il drop del ritornello che sentiremo molto spesso durante quest'estate.

Il significato di Black

Originariamente il brano "Black" aveva un altro tipo di mood, sensazioni quasi dark anche grazie all'utilizzo di synth nella produzione, che sembrava desse una particolare visione al brano. Attraverso il remix dance di Cosmophonix l'effetto cupo del brano sembra scomparire, trasformandosi in una cascata, prima sonora e poi emotiva, con un occhio particolare sul drop del ritornello, vera chicca dance del brano. Il remix del brano sembra far risaltare più l'anima istintiva del giovane cantante campano, soprattutto nelle sue contraddizioni sentimentali, nell'alternanza di buio e luce: "Ho la testa pesante, anche se non ci penso. Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto, chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, io sono fatto di te, e tu sei fatta per me come se fossimo Tokyo e Rio, ma con la vista black".

Il testo di Black

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

Chiedimi come sto

Ma non lo so

Mi sento pieno, mi sento vuoto, mi sento boh

Ho la faccia di me-

Ma sorrido per gli altri

Se mi chiedi, "Che hai?"

Ti risponderò, "Quanta voglia hai di amarmi"

Sai che ho la testa dentro un bunker, dunque

Sopravviverò contando su me, su me

Se mi fermo un istante, torno indietro nel tempo

Ho la testa pesante

Anche se non ci penso

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto

Io sono fatto di te, e tu sei fatta per me

Come se fossimo Tokyo e Rio, ma con la vista black

Ho una faccia di me-

Ma sorrido per gli altri

Se mi chiedi, "Che hai?"

Ti risponderò, "Quanta voglia hai di amarmi"

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto

Chiedimi come sto, anche se potessi dirtelo non capiresti

Chiedimi che farò quando rimarrò da solo stringendomi i denti

Chiedimi dove è finita la parte mancante vuota nella stanza

Io ti dirò che è lontana, ma non è lontano un metro di distanza

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

Chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto

Sto black