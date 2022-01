Le trasformazioni di The Weeknd per la musica: bende in faccia, zigomi finti fino alla barba grigia Negli ultimi 12 mesi The Weeknd si è trasformato esteticamente più volte, dalle bende sul volto, agli zigomi rifatti fino all’invecchiamento di “Dawn FM”

A cura di Vincenzo Nasto

Un trasformista tra i più celebri della nuova generazione, The Weeknd negli ultimi 12 mesi ha lasciato tutti col fiato sospeso, su ogni tappeto rosso, ma ancor di più nelle ultime ore su Instagram. Abel Tesfaye, infatti, ha confermato l'arrivo del nuovo album il prossimo 7 gennaio: si chiamerà "Dawn FM", un progetto anticipato dal singolo "Take My Breath" e che vedrà la partecipazione di artisti e attori come Tyler, The Creator, Oneohtrix Point Never, Quincy Jones, Lil Wayne e l'attore Jim Carrey. Se l'ultimo nome vi ha sorpreso, Jim Carrey si è detto molto più sicuro delle abilità del cantante di immedesimarsi in un ruolo estetico, oltre che musicale, nel lancio di un progetto. Qualcosa che il cantante aveva dimostrato anche lo scorso gennaio 2021, quando dopo essersi presentato con il volto tumefatto agli American Music Awards, aveva pubblicato il video ufficiale di "Save your tears", uno dei singoli di punta dell'album "After Hours". The Weeknd aveva finalmente mostrato cosa nascondeva sotto le bende, un viso gonfiato da finte iniezioni di botox e reso più ampio dall'inserimento di protesi alle mascelle. Per "Dawn FM", Tesfaje ha preso una direzione estetica differente, scegliendo per la copertina una sua foto in cui la star è truccata in modo di apparire estremamente più vecchio dei suoi 31 anni. A risaltare, le rughe sotto gli occhi, ma soprattutto la barba e l'acconciatura, ricca di un tono di grigio tendente al bianco, che lascia sul volto del cantante i segni di un tempo non ancora passato.

Uno dei primi indizi sul trasformismo estetico di The Weeknd si era avuto negli ultimi mesi del 2020, quando il cantante continuava a promuovere quello che sarebbe diventato l'album dell'anno: "After Hours". Il cantante si era presentato agli American Music Awards con un viso completamente tumefatto ricoperto di bende, con le immagini che fecero il giro del mondo, come la polemica con i Grammy, che non presero in considerazione la sua candidatura per l'esibizione e per il disco dell'anno. Una scelta derivata anche dall'invito da parte della NFL di suonare durante l'intervallo del Superbowl, i 30 minuti più seguiti in ogni angolo del globo terrestre. Durante lo spettacolo, erano state le copie del cantante ad apparire in bende sul palco, mentre The Weeknd non mostrava alcuna trasformazione estetica. Solo poche settimane prima invece, era stato pubblicato il video di "Save Your Tears", in cui il cantante mostrava per la prima volta al mondo la sua trasformazione momentanea. Nel video infatti, The Weeknd appare con un viso gonfiato da finte iniezioni di botox e reso più largo dall'inserimento di protesi alle mascelle. Una scelta che aveva raccontato come un segnale di come la bellezza della chirurgia estetica non andasse di pari passo con la felicità e l'autostima delle persone che ne usufruivano. Una piccola frecciatina a Selena Gomez, la sua ex fidanzata, a cui viene recapitato il messaggio: "Risparmia le lacrime per un altro giorno, ti ho fatto pensare che sarei sempre rimasto, ho detto alcune cose che non avrei mai dovuto dire".

Ma non è finita qui, perché The Weeknd ha sorpreso tutti anche con il prossimo album che uscirà il 7 gennaio: si si chiamerà "Dawn FM", un progetto anticipato dal singolo "Take My Breath" e che vedrà la partecipazioni di artisti e attori come Tyler, The Creator, Oneohtrix Point Never, Quincy Jones, Lil Wayne e l'attore Jim Carrey. Nella presentazione del disco, sono due gli elementi da sottolineare: da una parte la voce di Jim Carrey che presenta il mood del disco, dall'altra la trasformazione estetica, l'ennesima, di The Weeknd. Nel video di presentazione, Jim Carrey recita: "Stai ascoltando adesso 103.5 Dawn FM. Sei rimasto nel buio per troppo tempo, è il momento di uscire alla luce e accettare il proprio destino a braccia aperte". Nel frattempo, nel video The Weeknd dopo esser stato trascinato di peso in una sala da ballo scura, cambia totalmente il suo aspetto, apparendo con evidenti rughe facciali, che accompagnano l'invecchiamento dei suoi capelli e della sua barba. Infatti con il passare dei secondi del video, tutto diventa grigio tendente al bianco, facendo apparire una versione invecchiata del cantante di origini canadesi.