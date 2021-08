Il significato e la traduzione di Take my breath, The Weeknd torna dopo il successo di After Hours The Weeknd ha pubblicato il suo nuovo singolo “Take My Breath”, l’atteso ritorno del musicista che aveva conquistato il mondo con il precedente “After Hours”, uscito nella primavera del 2020. Il singolo anticipa il suo nuovo album e mette le basi per un nuovo capitolo del suono del cantante canadese.

A cura di Redazione Music

The Weeknd ha pubblicato il suo nuovo singolo "Take My Breath", l'atteso ritorno del musicista che aveva conquistato il mondo con il precedente "After Hours". Il singolo anticipa il suo nuovo album e mette le basi per un nuovo capitolo del suono del cantante canadese che pochi giorni fa si è raccontato a GQe il cui suono è stato definito da Mark Anthony Green, il regista che lo aveva intervistato per il mensile americano, come un incrocio tra Quincy Jones e Giorgio Moroder, come è confermato definitivamente dall'uscita dell'album e dalla clip andata in onda in prime time sulla NBC con immagini della squadra femminile di atletica statunitense.

Il significato di Take my breath

L'album avrà un suono che riprende senza dubbio alcuni grandi filoni della dance anni '80 ma senza essere anacronistico, come spiegava anche il giornalista di GQ che aveva potuto ascoltarlo: "Musica da party, di quei party dove grondando di sudore ti metti a tampinare senza tregua la persona dei tuoi sogni" aveva scritto Green e come conferma questo primo capitolo. È un brano pensato senza dubbio perché possa suonare mainstream ma senza essere troppo stropicciato dai passaggi in radio, che suona catchy, ovviamente, sicuramente di impatto immediato, anche grazie all'enorme revival che stiamo vivendo in questi anni. Ma The Weeknd sa anche come farla questa operazione, riuscendo sempre a trovare il guizzo originale. Un po' di originalità, invece, la perde il testo, che sa di già sentito più e più volte, con il protagonista che si rivolge alla sua amata: "Lasciami senza fiato E fallo durare per sempre, piccola Fallo ora o mai più, piccola (Ah) Lasciami senza fiato"

Il testo di Take my breath

I saw the fire in your eyes

I saw the fire when I look into your eyes

You tell me things you wanna try (Uh)

I know temptation is the devil in disguise

You risk it all to feel alive, oh yeah

You're offering yourself to me like sacrifice

You said you do this all the time

Tell me you love me if I bring you to the light

It's like a dream what she feels with me

She loves to be on the edge

Her fantasy is okay with me

Then suddenly, baby says

Take my breath away

And make it last forever, babe

Do it now or never, babe (Ah)

Take my breath away

Nobody does it better, babe

Bring me close to—

Want me to hold onto you tight

You pull me closer, feel the heat between your thighs (Uh, say)

You're way too young to end your life (Huh)

Girl, I don't wanna be the one who pays the price

Ooh, it's like a dream what she feels with me

She loves to be on the edge

Her fantasy is okay with me

Then suddenly, baby says

Take my breath away

And make it last forever, babe

Do it now or never, babe (Ah)

Take my breath away

Nobody does it better, babe

Bring me close to heaven, babe (Uh)

Take my breath

Oh, oh-ooh

And they'll see me

Oh-ooh, ooh (Yeah, say)

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh, oh-oh

Oh-oh

Take my breath away (Take my breath away)

And make it last forever, babe

Do it now or never, babe (Ah)

Take my breath away (Take my breath away)

Nobody does it better, babe

Bring me close to heaven, babe (Take my breath)

Take my breath (Take my breath a—, breath away)

(Nobody)

Take my breath (Take my breath a—, breath away)

Nobody does it better, babe

Bring me close to heaven, babe (Uh)

Take my breath

La traduzione di Take my breath

Ho visto il fuoco nei tuoi occhi

Ho visto il fuoco quando ti guardo negli occhi

Mi dici cose che vuoi provare (Uh)

So che la tentazione è il diavolo travestito

Rischi tutto per sentirti viva, oh sì

Ti stai offrendo a me come un sacrificio

Hai detto che lo fai sempre

Dimmi che mi ami se ti porto alla luce

È come un sogno quello che prova con me

Adora essere al limite

La sua fantasia mi sta bene

Poi all'improvviso, il bambino dice

Lasciami senza fiato

E fallo durare per sempre, piccola

Fallo ora o mai più, piccola (Ah)

Lasciami senza fiato

Nessuno lo fa meglio, piccola

Portami vicino a-

Vuoi che ti tenga stretto

Mi attiri più vicino, senti il ​​calore tra le tue cosce (Uh)

Sei troppo giovane per porre fine alla tua vita (Huh)

Ragazza, non voglio essere quello che paga il prezzo

Ooh, è come un sogno quello che prova con me

Adora essere al limite

La sua fantasia mi sta bene

Poi all'improvviso, il bambino dice

Lasciami senza fiato

E fallo durare per sempre, piccola

Fallo ora o mai più, piccola (Ah)

Lasciami senza fiato

Nessuno lo fa meglio, piccola

Portami vicino al paradiso, piccola (Uh)

Lasciami senza fiato

Oh, oh-ooh

E mi vedranno

Oh-ooh, ooh (Sì, dì)

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Oh, oh

Lasciami senza fiato (Lasciami senza fiato)

E fallo durare per sempre, piccola

Fallo ora o mai più, piccola (Ah)

Lasciami senza fiato (Lasciami senza fiato)

Nessuno lo fa meglio, piccola

Portami vicino al paradiso, piccola (Prendimi fiato)

Lasciami senza fiato (Lasciami senza fiato —, fiato)

(Nessuno)

Lasciami senza fiato (Lasciami senza fiato —, fiato)

Nessuno lo fa meglio, piccola

Portami vicino al paradiso, piccola (Uh)

Lasciami senza fiato