È "Persona" di Marracash l'album più ascoltato in Italia nel 2020. Il rapper milanese aveva già conquistato le classifiche nel 2019, classificandosi al quinto posto, pur essendo uscito solo a fine ottobre di quell'anno. Insomma, l'album più venduto in Italia nel 2020 è un album del 2019, anche se la cosa non deve sorprendere vista sia la portata che ha Marracash nel rapgame italiano, sia per l'attesa che c'era per il ritorno discografico del cantante della Barona, sia, infine, per il funzionamento delle classifiche, che da qualche anno hanno nello streaming una componente fondamentale. E "Persona" è stato per tutto l'anno nelle posizioni alte della classifica, chiudendo in testa anche quella di metà anno.

Un podio rap

E proprio lo streaming ha portato a uno sconvolgimento totale degli artisti in testa alle top 10 di vendita/ascolto. Mai come quest'anno rap e trap l'hanno fatta da padrona tranne per qualche periodo – tipo quello natalizio – riuscendo a dominare sempre. Al secondo posto, infatti, si è piazzato "Famoso", l'album di Sfera Ebbasta, il più atteso di questo 2020 che nonostante un'uscita a fine anno è riuscito a scalare la classifica a botta di record in streaming e chiudendo in testa anche nell'ultima top 10 del 2020. Terza posizione per "23 6451", l'album di tha Supreme, vera e propria rivelazione dell'anno: da anni è uno dei producer più amati dell'ambiente, ma col primo album – anch'esso uscito nel 2019 – ha confermato che i numeri sono assolutamente dalla sua parte.

Una top 10 completamente italiana

Non solo il podio, ma tutta la top 10 è completamente italiana, prima volta dopo anni, mentre non è da anni che dalla top 10 mancano artiste donne. In quarta posizione c'è Ghali con l'ultimo "DNA" seguito da "Mr. Fini" di Guè Pequeno e da "Gemelli" di Ernia, che ha fatto bene anche tra i singoli. In settima posizione c'è Tiziano Ferro con "Accetto miracoli" che conquista la top 10 per il secondo anno consecutivo, anche grazie al repack di cover, mentre in ottava si confermano come una delle band più amate i Pinguini Tattici Nucleari, gli unici sanremesi presenti nelle primissime posizioni, grazie a "Fuori dall'Hype". Chiudono la classifica i Me contro Te con "Il fantadisco dei Me contro te", album che ha conquistato la prima posizione all'inizio del 2020, mentre in decima c'è Tedua con "Vita vera mixtape: aspettando la Divina Commedia".

Tra i singoli vincono i Boomdabash

Anche la classifica dei singoli parla principalmente italiano, con "Karaoke" di Boomdabash e Alessandra Amoroso a conquistare la testa davanti a Rocco Hunt e Ana Mena e la loro "A un passo dalla luna", mentre in terza posizione c'è un altro tormentone come "Mediterranea" di Irama. In classifica ci sono anche artisti come Ernia, Ghali e il trio formato da Shablo, Geolier & Sfera Ebbasta oltre a Purple Disco Machine – che con "Hypnotize" ha la canzone più trasmessa in radio – e Saint Jhn.

Nessun progetto al femminile tra i primi 10

Come ogni anno la classifica ci dà anche un'idea di come sia andato l'anno musicale in Italia, mostrando enormi lacune. Se è vero che non ci sono talent, fagocitati dal rap, un po' come tutto, è anche vero che non ci sono donne. L'unica donna che appare nella top ten degli album più venduti e Sofì, che forma metà dei Me contro te: né Elodie con "This is Elodie", né il bel "Feat (Stato di natura)" di Francesca Michielin o "Nuda" di Annalisa – per citare tre nomi noti e stimati dell'ambiente – sono riuscite a conquistare la top 10. Una mancanza che in Italia si sente ogni anno sempre di più e che ha varie motivazioni.

Lo streaming traina l'industria

Fimi dà anche qualche altro numero, sottolineando ancora una volta l'importanza dello streaming che "ha dominato il mercato con una crescita del 31,8%, mentre il free è salito del 9%." come si legge nella nota della Federazione che specifica che "nelle ultime settimane in generale lo streaming è arrivato a sfiorare il miliardo di ascolti alla settimana: un record storico". In quest'anno di crisi e pandemia è il fisico a pagare lo scotto più alto con un -27,8%

Classifica singoli più ascoltati 2020

Persona – Marracash Famoso – Sfera Ebbasta 23 6451 – tha Supreme DNA – Ghali Mr. Fini – Gué Pequeno Gemelli – Ernia Accetto miracoli – Tiziano Ferro Fuori dall’hype – Pinguini Tattici Nucleari Il fantadisco dei Me contro te – Me contro te Vita vera mixtape: aspettando la Divina Commedia – Tedua

