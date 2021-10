La stampa Usa esalta i Maneskin: “Uno dei più grandi gruppi rock di questo secolo” I Maneskin alla conquista del nuovo continente potrebbe essere il titolo del momento della band romana, che dopo aver assaporato le luci della ribalta con l’ospitata al Jimmy Fallon Late Show, ha conquistato definitivamente anche la stampa americana. Loudwire li ha incoronati come “la band più grande del mainstream” in questo momento.

A cura di Vincenzo Nasto

Qualcosa l'aveva lasciata presagire il titolo del New York Times, che dopo la vittoria dell'Eurovision 2021, aveva posto un quesito: "Possono conquistare il mondo?". I mesi successivi alla vittoria, soprattutto con i risultati di brani come "Beggin'" e "I wanna be your slave" con la collaborazione di Iggy Pop, sembra abbiano dato una dimensione internazionale ai Maneskin, che con la presentazione del brano "Mammamia" sono volati direttamente negli Stati Uniti, su una delle poltrone preferite nella seconda serata americana: quella del Jimmy Fallon Late Show. Infatti i quattro membri della band si sono esibiti prima con la cover del brano di Frankie Valli e dei Four Season, per poi concludere la loro esibizione con "Mammamia", la nuova hit accompagnata dal video ufficiale. Ma gli Stati Uniti diventano anche terra di conquista per i Maneskin che nelle scorse ore hanno esordito con il concerto tutto esaurito al Bowery Ballroom di New York, per poi volare a Los Angeles al Roxy Theatre il 1° novembre. A sorprendere tutti però è la loro partecipazione al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas del prossimo 6 novembre, un'apparizione che ha sconvolto anche la stampa americana.

La conquista dell'America da parte dei Maneskin

Con l'ospitata al Jimmy Fallon Late Show, i Maneskin hanno aperto un altro capitolo della loro carriera: una delle poltrone più importanti della televisione pubblica americana ha ospitato Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio, che si sono esibiti nella proverbiale cover, originariamente presentata a X Factor, di "Beggin'" per poi divertire il pubblico con il nuovo singolo "Mammamia". Un successo che la stampa americana ha molto apprezzato, soprattutto per l'annuncio dei loro prossimi concerti negli Stati Uniti, soprattutto quello del prossimo 6 novembre, quando a Las Vegas saranno ospiti sul palco dei Rolling Stones. Basta vedere come hanno reagito alla loro esibizione, per esempio con Loudwire che ha commentato: "La trasmissione ha simboleggiato gli enormi progressi che i Maneskin hanno fatto negli Stati Uniti quest'anno. All'inizio del 2021, la maggior parte dei fan della musica americana non avevano idea di chi fossero. Ora, con una canzone in vetta alle classifiche che alimenta la loro ascesa, il gruppo è forse la più grande band nel mainstream, facendo arrivare in radio una dose di musica rock che mancava da tempo".

L'incoronazione di Forbes

Tra i primi giornali a sublimare il successo dei Maneskin c'è sicuramente Forbes. La rivista ha osservato quanto entusiasmo ha creato in rete il fenomeno Maneskin, ricordando anche la loro prossima apparizione sul palco di Las Vegas il prossimo 6 novembre, quando saranno ospiti dei Rolling Stones. Forbes ha anche parlato dei numeri raccolti dalla band romana, oltre 38 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, una spinta propulsiva paragonabile, anche se con numeri diversi, solo al successo dei Greta Van Fleet: "C'è quasi un elemento surreale nel vedere i Måneskin, una giovane rock band originale di nuova generazione, raggiungere un successo così rapido e una valutazione unanime. La musica rock, per di più il rock europeo, non ha ottenuto questo livello di visibilità in quelli che sembrano decenni. Se i Maneskin sono in grado di raggiungere un pubblico simile qui negli Stati Uniti, potrebbero facilmente essere uno dei più grandi gruppi rock di questo secolo".

Dal record Billboard alla somiglianza con Iggy & The Stooges

Non da meno Billboard che ha definito un'incredibile scoperta i Maneskin, che sono riusciti in qualcosa in cui nemmeno gli ABBA o Celine Dion, vincitori anche loro dell'Eurovision: avere due singoli nella top 10 nello stesso momento. Infatti il gruppo romano ha piazzato "I wanna be your slave" al quinto posto e la cover "Beggin" al sesto posto nella classifica ufficiale dei singoli. Il portale Kerrang ha trovato molto divertente e vivace l'esibizione dei Maneskin durante il Late Night di Jimmy Fallon ma è la britannica NME a riservare una delle riflessioni più precise sulla band romana: "Gli oppositori proveranno a spazzarli via come la novità del momento, ma i Maneskin non scherzano. Non sono un mix di antiche glorie rock'n'roll, ma stanno provando davvero a viverlo". NME ha provato anche a delineare i confini musicali in cui i Maneskin si muovono, affermando: "Hanno molto più in comune con Iggy & The Stooges che con i The Darkness, e sembrano più la band da adorare all'altare dei Placebo e leggere dal playbook dei Velvet Goldmine, che ai riff dei Steel Panther. Bam, grazie Maneskin".

L'entusiasmo di Drew Barrymore

Tra i fan famosi della band romana da qualche giorno rientra ufficialmente anche l'attrice americana Drew Barrymore che ha mostrato tutto il suo entusiasmo per i Maneskin proprio nei camerini di Jimmy Fallon. L'attrice, infatti, ha postato su TikTok un video in cui mostra il momento in cui ha incontrato Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan. Si vede Barrymore che parla con la band, entusiasta, con tanto di espressione sorpreso del viso e poi una foto posata con tutti insieme.