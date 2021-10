I video del concerto dei Maneskin alla Bowery Ballroom di New York Il 27 ottobre è stato un giorno che i Maneskin faticheranno a dimenticare: l’ospitata al Late Night di Jimmy Fallon con contestuale annuncio dell’apertura del concerto che i Rolling Stones terranno il 6 novembre a Las Vegas tra le altre cose. Ma è stato anche l’esordio live della band negli Usa, con un concerto alla storica alla Bowery Ballroom.

A cura di Redazione Music

Il 27 ottobre è stato un giorno che i Maneskin faticheranno a dimenticare: l'ospitata al Late Night di Jimmy Fallon con contestuale annuncio dell'apertura del concerto che i Rolling Stones terranno il 6 novembre a Las Vegas, l'annuncio della performance agli MTV Ema's, gli oltre 700 milioni di stream della loro "Beggin'" e infine, soprattutto, il concerto allo storico Bowery Ballroom di New York. Sembra una cosa da poco, eppure anche solo simbolicamente il concerto in quel club ha un'importanza enorme. Benché possa contenere poco più di 500 persone, il Bowery è uno dei locali storici della Grande Mela, considerato tra i migliori locali degli Usa e quello con l'acustica migliore.

Oltre al tradizionale concerto di Capodanno che Patti Smith ha tenuto per anni, dentro ci hanno suonato artisti come R.E.M., Coldplay, Kanye West, Radiohead, Lana Del Rey, Red Hot Chili Peppers, Killers, Lady Gaga, Metallica e tantissimi altri. Insomma, un luogo storico che adesso la band potrà mettere nel curriculum, assieme alle decine di video che i fan hanno postato sui social e caricato su Youtube a dimostrare la potenza live della band che da qualche anno, ormai ha scelto di muoversi in power trio senza sequenze, suonando tutto live, insomma. E lo si vede bene anche dai video amatoriali girati a New York dove non manca anche la ripresa del crowdsurfing di Damiano.

Come scrive Forbes, ai Maneskin mancano solo gli Usa per diventare definitivamente una band mondiale e non solo italiana, ormai. Per ora c'è da suonare lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles, prima di esibirsi in apertura ai Rolling Stones, un unicum per una band italiana. I Maneskin hanno anche fatto il miglior esordio possibile alla televisione americana, grazie alla doppia esibizione al Late Night Show di Jimmy Fallon, dove si sono esibiti con la loro canzone più famosa, "Beggin'" e con il loro ultimo singolo "Mammamia".