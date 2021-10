I Maneskin apriranno il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas È stato Jimmy Fallon nel suo Late Night Show ad annunciare che i Maneskin apriranno il concerto che i Rolling Stones terranno il prossimo 6 novembre all’Allegiant Stadium di Las Vegas. La band italiana formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si è poi esibita per la prima volta sulla tv americana con “Beggin'” e “Mammamia”.

A cura di Francesco Raiola

È stato Jimmy Fallon nel suo Late Night Show ad annunciare che i Maneskin apriranno il concerto che i Rolling Stones terranno il prossimo 6 novembre all'Allegiant Stadium di Las Vegas. Uno show che si aggiunge a quelli che terranno mercoledì 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York (NY) e lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles e segnano un evento per la band formata da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan, che dopo l'Eurovision stanno raccogliendo i frutti anche Oltreoceano.

"Apriranno il concerto dei RS a Las Vegas il 6 novembre e stanno facendo il loro debutto alla tv americana qui" ha detto Fallon nella presentazione della band italiana, annunciando il primo posto nella classifica delle radio rock e alternative con "Beggin'" e l'oltre un miliardo di stream (evidentemente il conteggio è fatto contando tutte le piattaforme streaming e Youtube). E proprio nelle ore del debutto americano, Beggin' ha oltrepassato i 700 milioni di stream su Spotify. La band è quindi salita sul palco di Fallon per suonare sia la loro canzone più ascoltata al mondo che il loro ultimo singolo "Mammamia" che fatica un po' rispetto alle precedenti ma ha comunque raccolto oltre 20 milioni di stream e il video ha sorpassato i 5 milioni di visualizzazioni.

Quello alla tv americana è senza dubbio un traguardo importante per la band e anche per la musica italiana che da anni cercava qualche alternativa più giovane e pop o rock ai nomi di Andrea Bocelli, Laura Pausini e Il Volo da esportare. E c'è riuscita con il percorso più lineare, ovvero partendo da un talent – sebbene la band sia, a livello musicale, completamente diversa da quella che si classificò al secondo posto di X Factor -, passando per il Festival di Sanremo e l'Eurovision, sfruttando quindi la visibilità internazionale e una congiuntura di cambiamenti che ne hanno permesso la crescita della popolarità. Certo, bisogna vedere cosa succederà passata questa prima ondata e il traino impressionante di "Beggin'" che lo stesso Fallon ha voluto suonare con air guitar (ma anche air basso, air batteria e un air sax che ha aggiunto lui).