Il video di Mammamia dei Maneskin, tra il viaggio all’inferno e il tatuaggio di Damiano È uscito da poche ore il video di “Mammamia”, il nuovo singolo della band romana dei Maneskin su YouTube: un cortometraggio che vede i quattro componenti della band mentre sono alla guida di un auto, coperti da una coltre di fumo rosso, intenti a bere e fumare sigarette, dopo essersele passate. Nel frattempo, il brano è entrato alla numero 24 nella classifica top 50 di Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Sorprendendo il pubblico, i Maneskin hanno pubblicato nelle scorse ore il primo video di "Mammamia", il singolo lanciato in streaming e radio lo scorso 8 ottobre, che pian piano si sta facendo spazio anche tra la classifica top 50 di Spotify. Infatti, il brano risulta la canzone con la posizione più alta d'entrata nella classifica della settimana, posizionandosi al 24° posto, anticipando "I wanna be your slave" alla numero 38, superata solo da "Beggin" ancora alla 13° posizione. Il video, in cui appaiono i quattro protagonisti della band, si svolge a bordo di un auto guidata da Victoria De Angelis, con al suo fianco Thomas Raggi: solo dietro la coppia formata da Damiano David e Ethan Torchio. Le luci rosse d'atmosfera, che potrebbe assumere il significato di un viaggio all'inferno per la band romana, a cui si aggiungono anche i fumi dell'auto a rendere l'immaginario meno limpido e più tetro, rappresentano la direzione artistica che la band ha introdotto dal singolo "Zitti e buoni" a oggi.

Il video di Mammamia

Avevano anticipato qualche immagine su TikTok, presentando il brano prima dell'uscita del 8 ottobre di "Mammamia" su tutte le piattaforme di streaming digitale, mostrando tutti la band mentre ballava il ritornello della canzone. Una scelta che insieme all'immagine pubblicata su Instagram dei Maneskin completamente nudi, coperti solamente da stellette nere, aveva fatto presagire a un video in cui il gruppo avrebbe giocato con l'esplorazione del proprio corpo. Niente di più sbagliato per adesso, con il primo video di "Mammamia" che vede i Maneskin in auto, in viaggio verso un luogo indefinito. Alla guida Victoria De Angelis, che si fa aiutare dal passeggero affianco a lei Thomas Raggi con il volante solo nei pochi secondi in cui cerca di indossare il lucidalabbra. Alcuni momenti salienti del video, che avvengono nella coltre di fumo e luci rosse che accompagnano il viaggio della band, possono essere osservati soprattutto nel ritornello, come quando Damiano David utilizza una tipica gestualità italiana, come la mano a borsa, mentre canta "They ask why I'm so hot, cause I'm Italiano". Poi il fumo delle sigarette e le birre passate e bevute tra i protagonisti della band, tendono a raccontare la cifra stilistica del brano, ma soprattutto l'immaginario raccolto dalla band dal glam rock britannico.

L'entrata più alta nella Spotify Top 50 e il tatuaggio di Damiano

Nel frattempo, il singolo "Mammamia" diventa il brano con la posizione più alta a essere entrato nella Top 50 di Spotify per i Maneskin, la 24esima, accompagnata da altri due brani che sembrano non aver perso minimamente il loro pubblico d'ascolto e la propria viralità sui social, come dimostra la nascita di nuove challenge su TikTok. Infatti "Mammamia" alla 24° viene anticipata da "Beggin" che rimane salda al 13° posto in classifica, mentre "I wanna be your slave" si avvia verso il fondo della classifica, conquistando la 38° posizione. Nel frattempo, Mammamia è diventato anche il nuovo tatuaggio di Damiano David, che come ha mostrato sul profilo Instagram della band, ha deciso di riproporre con inchiostro su pelle il titolo della canzone, posizionato di poco sotto l'ombelico.