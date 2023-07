La scaletta del concerto di Ultimo a Roma 2023: l’ordine delle canzoni allo stadio Olimpico Oggi, venerdì 7 luglio, Ultimo torna a esibirsi allo stadio Olimpico di Roma. Qui la scaletta dei brani con cui si si esibirà l’artista.

A cura di Francesco Raiola

Ultimo in concerto

È il giorno in cui Ultimo comincia il suo tour negli stadi che lo vedrà impegnato a Roma e Milano. Questa sera si terrà la prima delle tre date (7, 8 e 10 luglio) sold out allo stadio Olimpico della Capitale, dove il cantante esordì nel 2019 con 60 mila persone che lo accompagnarono per un esordio straordinario. Fenomeno del pop italiano di questi ultimi anni, il cantautore romano ha inanellato un tutto esaurito per le tappe romane con un totale di circa 300 mila biglietti venduti per tutte le date, a cui si è aggiunta la prova generale che il cantante ha tenuto allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Il cantante torna nella sua Roma a un anno di distanza dal concerto evento al Circo Massimo, portando con sé le canzoni dell'ultimo album "Alba"; proprio con il singolo omonimo Ultimo è tornato sul palco del Festival di Sanremo classificandosi in quarta posizione.

La scaletta con le canzoni del concerto di Ultimo a Roma

Ultimo in concerto (ph Giulia Parmigiani)

Saranno 25 i momenti musicali che Ultimo dovrebbe portare anche allo Stadio Olimpico a partire dalle 21, quando comincerà lo show. Momenti musicali, perché in realtà le canzoni saranno di più. Se manterrà la scaletta cantata allo stadio Teghil, infatti, il cantante si esibirà a che in tre medley, oltre a portare le sue canzoni più amate, da "Il ballo delle incertezze" a "Piccola stella", passando per "Canzone stupida", "Colpa delle favole" e "Pianeti", ripercorrendo questi sei anni di successi. Questa la scaletta con cui Ultimo dovrebbe esibirsi allo stadio Olimpico di Roma.

Ti va di stare bene

Sono pazzo di te

Ovunque tu sia

Sabbia

Nuvole in testa

L'unica forza che ho

Piccola stella

Poesia senza veli

Vivo per vivere

Il ballo delle incertezze

Amati sempre

La stella più fragile dell'Universo / Tu / Cascare nei tuoi occhi / Peter Pan (vuoi volare con me?) / Farfalla bianca / Chiave / Buongiorno vita (Medley Acustico)

Ipocondria

Canzone stupida

Colpa delle favole

Sul finale

Quel filo che ci unisce / Tutto questo sei tu (Medley)

I tuoi particolari

Supereroi

Alba / Amare / L'eleganza delle stelle / Solo / Giusy / Rondini al guinzaglio (Medley Piano e Voce)

Vieni nel mio cuore

Ti dedico il silenzio

Pianeti

22 settembre

Sogni appesi

Per quanto riguarda le informazioni di servizio, la biglietteria dell'Olimpico (Ex Ostello della Gioventù – Viale delle Olimpiadi, 61) aprirà alle 15 fino alle 21, mentre alle 16 ci sarà l'apertura dei cancelli per il prato, e alle 17 quella dei cancelli per i posti seduti. L'inizio del concerto sarà, invece, alle 21.