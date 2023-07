Ultimo si prepara ai sold out all’Olimpico e annuncia il Maradona di Napoli nel 2024 Benché debba ancora cominciare ufficialmente il tour 2023, Ultimo annuncia quello negli stadi nel 2024: la prima data è quella del Maradona di Napoli.

A cura di Redazione Music

Ultimo allo stadio Teghil (ph Marco Borrelli)

Dopo la data zero allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, e a pochi giorni dalla prima data del tour negli stadi all?Olimpico di Roma, Ultimo annuncia la prima data del tour negli stadi che terrà nel 2024. Il cantautore romano, infatti, annuncia Ultimo stadi 2024 La favola continua, con la prima data annunciata torna allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo la doppia tappa del 2022, quindi, Ultimo tornerà nello stadio partenopeo l’8 giugno 2024. Il cantautore aveva postato un video sui suoi social in cui era tra le strade di Napoli, dai Quartieri spagnoli allo stadio, passando per le Vele di Scampia; immagini che probabilmente arrivano da quelle che erano girate qualche settimana fa e lo vedevano proprio per i vicoli partenopei.

300 mila biglietti venduti

I biglietti per la data al Maradona saranno disponibili dalle ore 14 di giovedì 6 luglio ​sul sito ufficiale di Vivoconcerti e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11 di martedì 11 luglio. A proposito di biglietti, nei giorni scorsi gli organizzatori del tour del cantante ha fatto sapere che quest'anno sono stati venduti oltre 300 mila biglietti, dopo i 600 mila venduti per i 15 stadi del 2022 che gli sono valsi il biglietto di diamante da parte della SIAE. Dopo la data zero, quindi, Ultimo si appresta a cantare il 7, 8 e 10 luglio allo stadio Olimpico di Roma (questi tutti sold out) prima di chiudere con le 2 date allo Stadio San Siro di Milano del 17 e 18 luglio.

Cosa canterà negli stadi

Quello del 2024, quindi, sarà il terzo tour consecutivo negli stadi a dimostrazione del fenomeno a livello di numeri che il cantante è diventato in questi anni. Per le tappe negli stadi romani e milanesi Ultimo ha in serbo, quindi, "uno show curato nei minimi dettagli, pensato per dare valore a ogni singolo segmento, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta. Su un palco imponente, con oltre 600mq di ledwall a dominare le retrovie e un massiccio impianto luci (più di 500 i corpi illuminanti), suggestivi visual e speciali effetti pirotecnici" come si legge nel comunicato stampa. Il cantante, che quest'anno, dopo il quarto posto a Sanremo con "Alba", ha pubblicato l'album omonimo, canterà anche alcuni dei suoi successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, e “Solo”.