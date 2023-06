La scaletta del concerto di Lazza a Codroipo 2023: l’ordine delle canzoni Oggi venerdì 30 giugno Lazza si esibisce a Codroipo, al Villa Manin Estate 2023, dalle ore 21. Qui i brani con cui si potrebbe esibire, già visti nella scaletta del suo concerto a Bellinzona.

A cura di Vincenzo Nasto

Lazza, 2023

Oggi, venerdì 30 giugno, Lazza arriva a Codroipo, e suonerà stasera al Villa Manin Estate 2023, sul palco dalle ore 21.00. L'autore milanese toccherà oltre 20 città italiane nel suo Ouverture Summer Tour, dopo aver registrato il tutto esaurito in ogni data del tour invernale nei palazzetti, senza dimenticare la tappa estera allo Sziget Festival di Budapest. Dopo la data zero al Castle on Air di Bellinzona, il cantante di Cenere, con cui ha conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo 2023, si esibisce dalle 21 sul palco del Villa Manin Estate 2023 con brani del passato, come Jefe, ma anche hit estive dello scorso anno come Ferrari Rmx con James Hype e nuovi singoli post-Sanremo come Zonda. Qui i brani con cui Lazza si potrebbe esibire a Codroipo, già visti nella scaletta del suo concerto a Bellinzona.

La scaletta con le canzoni del concerto di Lazza a Codroipo

