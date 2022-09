Significato e traduzione di Ferrari Remix: dopo il successo di Sirio, Lazza indovina la hit estiva Dopo aver conquistato la classifica FIMI per 16 settimane consecutive con “Sirio”, Lazza si prende la fine dell’estate con “Ferrari Remix”.

Se non vi bastano 17 settimane in testa alla classifica FIMI degli album più venduti dell'anno con "Sirio", Lazza ha raggiunto anche il successo con una hit estiva, uscita però il 9 settembre. Si tratta di "Ferrari Remix", una produzione dance della coppia James Hype alla tastiera e Miggy Dela Rosa al microfono, che Lazza ha voluto impreziosire con una sua strofa. Il brano è diventato automaticamente una hit su TikTok, grazie al ritornello italianizzato dal rapper, ma anche per le aspettative create nei mesi estivi, quando Lazza lanciava spoiler del brano durante le sue esibizioni: in una di queste, il cantante chiedeva al pubblico di accendere i telefonini e registrare, ciò che sarebbe stata la hit estiva che avrebbe accompagnato i fan fino all'inizio dell'autunno. Nel frattempo, il brano potrebbe diventare la prima traccia a far parte della deluxe di "Sirio", ancora in testa alle classifiche, a ricordare il miglior artista italiano del 2022, fino a oggi.

Il significato di Ferrari Remix

Veniva pubblicato lo scorso 1° aprile il brano "Ferrari", prodotto da James Hype, con la voce di Miggy Dela Rosa: un singolo in grado di raggiungere 40 milioni di stream su Spotify, anche grazie a un sample del passato, appartenuto alla East Coast americana, precisamente alla Bad Boy Records di Diddy. Infatti, il loop ricreato da Hype riprende il singolo di Diddy "I need a Girl pt.2", pubblicato nel 2001, ma non solo. Il giro di chitarra del brano è stato utilizzato anche in un altro brano di Diddy, con Ozuna alla voce, prodotto da Dj Snake: si tratta di "Eres Top", un ascolto che potrebbe risultare simile. Lazza ha deciso di italianizzare il singolo, registrando una strofa e uno dei due ritornelli, con il brano in grado di diventare virale su TikTok: si contano ormai più di 120mila video con il suono in sottofondo. L'artista milanese nella strofa, impreziosisce l'immaginario ricreato da Hype e Dela Rosa, con riferimenti alla voracità degli amori estivi, paragonati al marchio automobilistico più famoso al mondo. Nel frattempo, il rapper, per la cover del brano, si è fatto fotografare in compagnia di tre Ferrari SF90.

Il testo di Ferrari (Remix)

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

Portami dove

Non vedrò più la luce del sole

Si è fermato il tempo sul mio Rolex

Penso che non sia la mia impressione

Spiegami come

‘Rari, mille cavalli italiani

Scordo di accendere i fari

Corriamo via dalle luci blu

Oh oh mami, tocchiamo i 300 orari

Mi volano via gli occhiali

E anche le tue nuove Gucci shoes

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

Non scherzo

Se la strada è curva non sterzo

Voglio due milioni o contesto

Mi sembra un po’ fuori contesto

Eh eh, onesto

Zzala è patrimonio UNESCO

Già che la tua vita è a p*ttane

Porta al matrimonio un escort

Tempo fa, annullato come con il Pentothal

Oggi sai che cosa bolle in pentola

Sto correndo solo dietro ai soldi, bro, come in Temple Run

Senza mai frenare su una Testarossa

Ti do in pasto ai maiali come Testarossa

Faccio un testacoda

Ti taglio le mani se mi togli le casse, c’è la cresta sopra

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

Sto mal di testa non se ne va

Ma sto con te se lo vuoi

Sfondo la sbarra del Telepass

Ai guai ci penserò poi

Can I be honest?

I still want your hands up on my body

You still make my heart beat fast, Ferrari

With me in the wave, but in the mornin’

Do you still want me?

La traduzione di Ferrari Remix

