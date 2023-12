La scaletta del concerto di Laura Pausini a Roma 2023: l’ordine delle canzoni al Palazzo dello Sport Stasera, martedì 12 dicembre, Laura Pausini si esibirà al Palazzo dello Sport di Roma, dalle 21. Ecco la scaletta e l’ordine delle canzoni con cui si potrebbe esibire.

Laura Pausini arriva a Roma con il suo World Tour che la porterà al Palazzo dello Sport di Roma per quattro appuntamenti che partiranno stasera, 12 dicembre e proseguiranno il il 13, 15 e 16. La cantante ha dato il via a questo tour mondiale lo scorso 8 dicembre da Rimini dove è partita a poche settimane dal trionfo ai Latin Grammy dove è stata celebrata e ha vinto il Latin Recording Academy Person of the Year 2023, oltre a essere coronamento a un anno che era cominciato con la vittoria di un Golden Globe, una nomination agli Oscar e, ovviamente, l'uscita del suo nuovo album "Anime parallele": "Questo è il momento che aspetto da 5 anni – commenta Laura Pausini –. Mi sono preparata e ho studiato molto. Pezzo dopo pezzo ho avuto chiaro il quadro di come avrei voluto disegnare il mio ritorno".

Per la cantante, questo Laura Pausini World Tour è il decimo tour mondiale che si concluderà il 6 aprile 2024 al Madison Square Garden di New York, la città che aveva salutato l’inizio dei festeggiamenti del suo trentennale il 27 febbraio di quest’anno. La direzione artistica è di Luca Tommassini e della stessa Pausini mentre la direzione musicale è del marito della cantante, Paolo Carta. Anime Parallele avrà uno spazio importante nella setlist del concerto della cantante, ma come sempre quello di Pausini sarà un inevitabile percorso a ritroso nel suo lungo repertorio, con 22 canzone e quattro medley in cui canterà 15 brani.

Il Primo Passo Sulla Luna Durare Un Buon Inizio Medley Rock: Tutte Le Volte, Frasi A Metà, Io Canto, Un’Emergenza D’Amore Medley Personale: Celeste, Il Nostro Amore Quotidiano, Davanti A Noi Resta In Ascolto Anime Parallele Tra Te E Il Mare Come Se Non Fosse Stato Mai Amore Primavera In Anticipo Scatola E Ritorno Da Te Medley 2000: Limpido, Surrender, Con La Musica Alla Radio Medley Romantico: una canzone a sorpresa, Non è Detto, Lato Destro Del Cuore, Non Ho Mai Smesso, In Assenza Di Te Benvenuto Simili Le Cose Che Vivi Io sì Vivimi Sorella Terra Zero Invece No Incancellabile Strani Amori La Solitudine Il Primo Passo Sulla Luna (BIS)