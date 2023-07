La scaletta del concerto di Gigi D’Alessio in diretta stasera su Rai 1: ordine delle canzoni e ospiti Su Rai1 questa sera va in onda “Uno come te – Trent’anni insieme”, concerto evento di Gigi D’Alessio per i 30 anni di carriera: qui gli ospiti e l’ordine delle canzoni.

A cura di Redazione Music

Gigi D’Alessio (ph Fabrizio Cestari)

Sabato 8 luglio a partire dalle ore 21.25 andrà in onda su Rai 1 – e in streaming su Raiplay – "Uno come te – Trent’anni insieme”, il concerto-evento che celebra i primi 30 anni di musica e di grandi successi di Gigi D’Alessio. Il concerto è quello che il cantante napoletano tenne nel 2022 a Piazza del Plebiscito, accompagnato dall'orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino e tantissimi ospiti straordinari, da amici e colleghi, come Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Clementino, per citarne solo alcuni. L'evento fu creato anche per raccogliere fondi per la Fondazione Santobono-Pausilipon di Napoli, al fine di accogliere e curare i bambini affetti da patologie gravi provenienti dall’Ucraina, Durante la serata si potranno ascoltare i successi di D'Alessio, ma anche quelli dei suoi tantissimi ospiti.

Gli ospiti del concerto di Gigi D'Alessio stasera su Rai 1

Sul palco di Piazza del Plebiscito, dove solo poco più di un mese fa D'Alessio ha tenuto cinque serate sold out, il musicista ospitò tantissimi artisti, con cui duettò sia su canzoni sue che loro. Cantanti, presentatori, comici, sul palco con D'Alessio sono saliti Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, LDA, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino.

La scaletta con le canzoni del concerto a Napoli

Furono 29 le canzoni che D'Alessio presentò durante l'evento, tra canzoni sue e cover, con tanto di dedica a Pino Daniele con Napule è e a Lucio Dalla, con cui creò un duetto virtuale su Napule. Ecco la scaletta del concerto del 2022 a Piazza del Plebiscito