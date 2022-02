Più bella cosa, il significato della canzone di Eros Ramazzotti sull’amore con Michelle Hunziker A 26 anni di distanza dalla sua pubblicazione, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker riportano in vita “Più bella cosa” sul palco di Michelle Impossible.

A cura di Vincenzo Nasto

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti 2022, screenshoot di "Michelle Impossible"

L'esordio di Michelle Hunziker nel suo primo varietà televisivo one woman show in diretta su Canale 5 "Michelle Impossible" è stato un teletrasporto emotivo, una congiunzione astrale che ha riunito i pianeti, mettendo sullo stesso palco, a 26 anni di distanza, la conduttrice e il suo ex marito, Eros Ramazzotti. Per celebrare la carriera di una delle conduttrici più istrioniche del panorama televisivo, c'è voluta l'emozione di un palco, una canzone che 26 anni dopo racconta l'amore tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma soprattutto quello nei confronti della loro primogenita Aurora, a cui il cantante dedicherà pochi mesi dopo il singolo "L'aurora". Il matrimonio tra i due, sposati nel 1998, durerà 11 anni, con il divorzio a sancire la fine della loro storia d'amore: la conduttrice si sposerà poi con l'imprenditore Tomaso Trussardi nel 2014, da cui da poco si è separata.

A chi è dedicata e il significato di Più bella cosa

Bisogna ritornare al 1996 per raccontare il brano "Più bella cosa", una delle canzoni più importanti nella discografia del cantante romano. Il singolo, scritto insieme a Claudio Guidetti per la musica e Adelio Cogliati per il testo, è una dedica all'allora fidanzata Michelle Hunziker, ma soprattutto all'arrivo della loro primogenita Aurora, a cui dedicherà nel febbraio 1997 anche il brano "L'aurora". La canzone fu presentata durante il Festivalbar nell'estate del 1996, che gli ha permesso di conquistare due premi, quello come "Best song" e "Best album", un successo che divenne europeo con la vittoria agli MTV Europe Gold Awards nel 1997. Note d'amore che hanno travalicato anche i confini della lingua italiana, con Ramazzotti che decise di tradurla anche in spagnolo con "La cosa mas bella", ma soprattutto inserì nel video ufficiale del brano la sua futura moglie Michelle Hunziker. Oltre al ritornello, sicuramente i passi finali del brano rappresentano il momento più emotivo della canzone, con Eros che canta: "Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere".

Il testo di Più bella cosa

Com'è cominciata io non saprei

la storia infinita con te

che sei diventata la mia Lei

di tutta una vita per me.

Ci vuole passione con te

e un briciolo di pazzia

ci vuole pensiero perciò

lavoro di fantasia.

Ricordi la volta che ti cantai

fu subito un brivido sì ti dico una cosa se non la sai

per me vale ancora così.

Ci vuole passione con te

non deve mancare mai

ci vuole mestiere perché

lavoro di cuore lo sai.

Cantare d'amore non basta mai

nè servirà di più

per dirtelo ancora per dirti che

più bella cosa non c'è

più bella cosa di te

unica come sei

immensa quando vuoi

grazie di esistere…

Com'è che non passa con gli anni miei

la voglia infinita di te

cos'è quel mistero che ancora sei

che porto qui dentro di me

Saranno i momenti che ho

quegli attimi che mi dai saranno parole però

lavoro di voce lo sai.

Cantare d'amore non basta mai

nè servirà di più

per dirtelo ancora per dirti che

più bella cosa non c'è

più bella cosa di te

unica come sei

immensa quando vuoi

grazie di esistere…

Più bella cosa non c'è

più bella cosa di te

unica come sei

immensa quando vuoi

grazie di esistere…

L'interpretazione sul palco di Michele Impossible

Con l'aiuto di Maria De Filippi, sul palco di Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha deciso di intonare, 15 anni dopo l'ultima volta sul palco del Festival di Sanremo, il brano che più di altri ha raccontato la storia d'amore tra lei ed Eros Ramazzotti: "Una canzone che per me significa molto, ma non perché dicono tutti che mi è stata dedicata, cosa che può essere vera o no. Bensì perché rappresenta un momento molto felice, era la colonna sonora del concepimento di mia figlia Aurora. Mentre facevo il video di quella canzone vivevo la mia favola personale e al rientro ho scoperto di essere incinta del mio angelo". Dopo l'emozione iniziale per il brano e una piccola pausa, Michelle Hunziker riprende a cantare il brano. Ma l'esibizione non è finita, perché sul palco di Michelle Impossible appare Eros Ramazzotti, intonando le note di "Fuoco nel fuoco", prima di lasciarsi andare con "Più bella cosa". I due artisti, visibilmente emozionati, si scambiano un bacio a stampo, riportando la mente del pubblico a quel rapporto che ha resistito alle intemperie di 26 anni, trasformandosi in una profonda amicizia.