La scaletta del concerto di Angelina Mango a Napoli: le canzone del Voglia di vivere tour 2023 Angelina Mango parte stasera con Voglia di vivere tour, il suo primo tour in giro per l’Italia che ha registrato il tutto esaurito. La prima tappa è in programma a Napoli, poi a Bari, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Milano, Roncade. Ecco tutte le canzoni che l’ex allieva di Amici porterà sul palco.

A cura di Gaia Martino

Parte il "Voglia di vivere tour" di Angelina Mango, cantante salita alla ribalta grazie al talent show di Maria de Filippi, Amici. La figlia d'arte – il suo papà è Pino Mango, sua madre Laura Valente, ex cantante dei Matia Bazar – con Che t'o dico a fà, ultimo singolo pubblicato, ha conquistato quasi 200mila stream in 24 ore: il brano è infatti il miglior debutto femminile solista del 2023, si trova tra le Top20 su tutte le piattaforme digitali ed è primo in classifica iTunes. Stasera, giovedì 12 ottobre, la giovane cantante di successo parte con il suo primo tour nei club, prodotto e organizzato da Live Nation. La prima tappa è in programma a Napoli, poi proseguirà con Bari, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Milano, Roncade: tutte le date sono sold out.

La scaletta con le canzoni del concerto di Angelina Mango, Voglia di vivere tour

Angelina Mango parte stasera, 12 ottobre 2023, con il suo primo tour, Voglia di vivere, che ha registrato il tutto esaurito: la prima tappa è Napoli, al Duel Club, e proseguirà il 14 ottobre a Bari, al Demodé Club, poi il 16 ottobre a Roma, a Largo Venue, il 18 a Firenze al Viper Theatre, il 19 a Torino, all'Hiroshima Mon Amour, a Bologna il 21 ottobre a Locomotiv Club. Il 23 ottobre sarà a Milano ai Magazzini Generali e concluderà il 26 ottobre a Roncade (TV) al New Age Club. I fan sono pronti a cantare insieme all'artista le canzoni dell'ultimo album da lei pubblicato, Voglia di vivere, come Ci pensiamo domani e Che t'o dico a fa, diventate hit di successo, ma non solo. Oltre all'ultimo singolo e alle canzoni dell'Ep "Voglia di vivere", Angelina Mango porterà sul palco anche alcuni brani del suo primo album, Monolocale, pubblicato nel 2020.