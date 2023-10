Testo e significato di Che t’o dico a fa’: è il ritorno di Angelina Mango ad Amici 2023 Angelina Mango ritorna, per la seconda volta, nella nuova edizione di Amici: la cantante lucana ha presentato il nuovo singolo Che t’o dico a fa’. Qui testo e significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina, foto di Twitter Account @AmiciUfficiale

Durante la prima puntata della nuova edizione di Amici, l'arrivo di Angelina Mango sul palco ha rappresentato l'anello di congiunzione tra presente e passato. Un'opera di ricostruzione, che la stessa Angelina aveva accettato anche per guardarsi dietro, dopo il successo ottenuto quest'estate con il suo Ep Voglia di Vivere e grazie ai numeri raccolti da Ci pensiamo domani, ultima pepita pubblicata all'interno del talent. Come aveva annunciato nella prima puntata, quindi, si è esibita sul palco di Amici con il suo nuovo singolo Che t'o dico a fa', in uscita il prossimo 6 ottobre. Il brano anticipa l'arrivo del suo prossimo tour, in partenza da Napoli il prossimo 12 ottobre. E dopo Tammurriata Nera, la cover di Liberato Nove Maggio nel suo Ep, anche in Che t'o dico a fa' ritroviamo alcuni riferimenti al dialetto campano da parte dell'autrice lucana. Qui il testo e il significato di Che t'o dico a fa'.

Il testo di Che t'o dico a fa'

Io non ho piani, io non ho piani

E non ho orari, io non ho orari

E non è presto e non è tardi

E non ha un nome

Questa faccia, non ha specchi

Tanto siamo uguali

Ti guarderei continuamente

Comunque sia

Ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani che tu mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fa’?

Ma ormai ti amo e tu mi ami

Ehi, se non lo vedi, metti gli occhiali

Ehi, e non diciamolo per scaramanzia

Che non si sa mai, non si sa mai

Però

Ti guarderei continuamente

Comunque sia, ogni posto è casa mia

E siamo umani

E con le mani mi trascini via

Potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare

Ma che t’o dico a fa’?

Sembra una pazzia

Ma è la vita mia

Non si fa capire

Come una poesia

Ma la vita tua

Sincera vita mia

È pari a una pazzia

È pari a una poesia

Io, potevo ballare con lui, eh, eh

Ma sto qua a pazziare con te

Tienilo a mente

Tienilo a mente

Che non ho più niente, ho solo te

E se poi scappo via così

Nei vicoli di Spaccanapoli

Ci rimarrei per sempre

Ti giuro, sempre

Vorrei dirti che devo andare (Devo andare, Devo andare)

Ah, ma che t’o dico a fa’?

Eh eh, eh eh, eh eh

Ma che t’o dico a fa’?

Il significato di Che t'o dico a fa'

Diversamente da ciò che era accaduto in Ci pensiamo domani, questa volta Angelina Mango gioca con chitarrina e percussioni flamenco. Il nuovo brano, presentato nella seconda puntata della nuova edizione di Amici, risolve la leggerezza mostrata nel singolo multi-platino con una sicurezza, quasi impavida, con cui corteggia il proprio partner. Le rassicurazioni quando canta "Io, potevo ballare con lui, eh, eh, ma sto qua a pazziare con te, tienilo a mente" o il richiamo all'immaginario vivido del centro storico di Napoli quando canta "E se poi scappo via così, nei vicoli di Spaccanapoli ci rimarrei per sempre, ti giuro, sempre", regalano una nuova sfumatura della cantante. L'estate di Ci pensiamo domani è finita, ma Che t'o dico a fà è la preview di una nuova stagione sentimentale che si apre, in attesa del tour autunnale.

La dedica a Maria De Filippi

Come è accaduto per molti artisti del passato, anche Angelina Mango ha "riportato a casa" le vittorie conseguite dopo la fine della scorsa stagione di Amici, che l'aveva vista trionfare nella categoria canto. Questa volta però, la giovane cantante lucana, ha ribaltato il sistema di consegne all'interno della trasmissione, premiando la padrona di casa, la conduttrice Maria De Filippi, con un quadro. In ottica telecamera, le certificazioni di platino del suo singolo Ci pensiamo domani e del suo Ep, ma anche quelle dorate per la titletrack del progetto. Dopo la consegna, Angelina Mango ha voluto dedicare un pensiero alla presentatrice: "Chiunque tu sia, sappi che stai per leggere i miei pensieri".