Il mondo della musica si stringe virtualmente attorno a Michele Merlo e alla sua famiglia. Il cantautore noto per la sua partecipazione ad Amici nel 2017, dove aveva gareggiato con il nome di Mike Bird, è stato ricoverato in gravi condizioni a Bologna, per una leucemia fulminante che ha provocato un'emorragia cerebrale. Tanti i personaggi intervenuti a esprimere il proprio sostegno.

I messaggi per Michele Merlo, da Fede a Emma Marrone

A mettere in allarme i fan era stato l‘ultimo post di Michele, in cui parlava di un lancinante dolore alla testa e alla gola, poche ore prima del ricovero. La notizia di un'emorragia cerebrale si è diffusa rapidamente tra gli amici e sui social sono trapelate le prime indiscrezioni, confermate dal comunicato della famiglia che ha spiegato come Merlo versi in gravi condizioni in rianimazione. A margine del post sono così arrivati tanti commenti, tra cui quello di Federico Rossi ("Forza anima libera"), che ha anche pubblicato una story in suo onore, e Aka7even ("Daje Brodi"). Anche Thomas Bocchimpani, che fece Amici con lui, ha partecipato alle manifestazioni di sostegno: "Forza Mike!". Su Twitter, Francesco Facchinetti ha espresso la sua vicinanza al cantante, così come Ermal Meta: "Forza Michele". Ed Emma Marrone, che fu sua coach ad Amici dopo l'addio di Morgan, ha scritto: "Forza amico mio! Non mollare Ti voglio bene Michele!"

Come sta Michele Merlo

Al momento in cui scriviamo, le notizie sull'artista 28enne sono purtroppo molto negative: come da nota ufficiale rilasciata dalla famiglia, Michele Merlo risulta "ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa". Da quanto si legge sui social, da persone che vicine al giovane, Merlo sarebbe stato sottoposto a un'operazione lunga cinque ore.