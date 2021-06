UPDATE: Il comunicato ufficiale della famiglia, diffuso da AdnKronos, fa sapere che Merlo è "ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa".

Arrivano purtroppo brutte notizie su Michele Merlo, il cantante 28enne lanciato da Amici conosciuto anche con il nome d'arte di Mike Bird. Il suo ultimo post pubblicato ha preoccupato i fan: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?", ha scritto su Instagram giovedì 3 giugno. Nelle ore successive, quindi, diversi commenti di amici o persone che sarebbero vicine a Merlo hanno parlato addirittura di emorragia cerebrale, per cui il cantante verserebbe in gravissime condizioni in ospedale.

Il messaggio di Federico Rossi per Michele Merlo

Al momento il condizionale è d'obbligo perché non ci sono conferme ufficiali e l'agenzia di management che gestisce Michele non è raggiungibile. Sembra però che la madre abbia confermato il ricovero nel gruppo privato dei fan su Facebook. Il post di Merlo è invaso di commenti di sostegno, tra cui quello di Federico Rossi, dell'ex duo Benji e Fede: "Forza anima libera". Rossi ha inoltre pubblicato una story Instagram in cui ha condiviso una canzone di Merlo ("Tutto per me"), taggando diversi amici: "Tutti per te".

La carriera da Amici, come Mike Bird

Musicista e cantautore classe 1993, Michele Merlo è originario di Marostica, in provincia di Vicenza, e ha conosciuto la fama grazie ad Amici, nell'edizione 2017 (dopo aver provato a entrare a X Factor). Ai tempi si era fatto conoscere come Mike Bird: entrò nella squadra bianca guidata da Morgan, che però in breve tempo lasciò il talent di Maria De Filippi per dissidi con gli allievi e la produzione (sostituito da Emma Marrone). Mike, che tra i suoi riferimenti musicali ha sempre avuto il cantautorato indie a partire da nomi come Kings of Leon, Arctic Monkeys e Jeff Buckley. era stato eliminato in semifinale. Nel 2020 ha pubblicato "Cuori stupidi", suo primo album tutto in italiano nonché il primo pubblicato con il suo vero nome.