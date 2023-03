La famiglia Mango attacca i Festival a suo nome: “Sfruttata impropriamente l’immagine di Pino” La famiglia Mango esprime la sua distanza da Festival e Premi in nome di Pino in un comunicato: “Viene sfruttati impropriamente il nome e l’immagine di Pino”.

A cura di Vincenzo Nasto

Pino Mango, foto di LaPresse e comunicato social della famiglia

La famiglia Mango prende di nuovo le distanze da kermesse organizzate per ricordare l'autore di Oro, scomparso l’8 dicembre 2014 a Policoro, in provincia di Matera. Questa volta la famiglia si è discostata dall'organizzazione di premi, come il Mango Festival 2023, ma anche il Premio Mango, arrivato alla sua terza edizione. Nel comunicato sui social, con sfondo nero, la famiglia ha ricordato: "La famiglia Mango si dissocia da qualsiasi premio o festival nel quale vengano sfruttati impropriamente il nome e l’immagine di Pino, senza la nostra autorizzazione e a scopo di lucro".

Pino Mango, il comunicato social della famiglia

Il messaggio sui social della famiglia Mango

Solo qualche mese fa, nella cornice del Teatro Gentile di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, il Premio Mia Martini 2022 aveva omaggiato il cantautore con un premio alla Memoria a lui dedicato. Invece, negli ultimi giorni, la famiglia Mango e chi ne cura l'immagine, ha voluto chiarire che i tanti festival organizzati, come il Mango Festival 2023, non hanno niente a che vedere con l'autore lucano: "Dato che questi eventi vengono pubblicizzati in violazione del diritti d’autore e d’immagine, ci riserviamo di prendere tutte le iniziative legali necessarie per proteggere e tutelare la memoria di Pino".

Angelina, l'eredità artistica di Pino Mango, protagonista ad Amici 22

A portare avanti l'eredità artistica di Pino Mango, c'è sicuramente la figlia Angelina. Nata a Maratea nel 2001, cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, Angelina Mango ha 22 anni e studia musica fin da piccola, grazie anche a un ambiente familiare che alla musica deve tantissimo. Ha cominciato da subito anche a comporre canzoni, trasferendosi a Milano nel 2016 per inseguire proprio la carriera musicale con una band di cui fa parte anche il fratello Filippo, batterista. Nel 2020 esordisce nel mercato discografico con l'Ep "Monolocale" che raccontò a Fanpage.it, mentre gli ultimi singoli che ha pubblicato sono "Formica", "Walkman" e "Rituali"; dal 2021 scrive e produce nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun e con il supporto creativo di Tiziano Ferro. Nell'edizione 22 di Amici è una delle candidate alla vittoria finale, dopo aver conquistato l'accesso al serale con l'inedito Voglia di vivere.