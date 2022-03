Jay-Z e Kanye West sono i rapper più ricchi del mondo: ecco quanto hanno guadagnato i due artisti È stata pubblicata la lista dei guadagni nel 2021 dei rapper americani: Jay Z comanda la classifica con 470 milioni di dollari, dietro di lui solo Kanye West.

A cura di Vincenzo Nasto

Kanye West e Jay–Z, 2021

Nell'agosto 2011, l'industria discografica americana ammirava spaesato "Watch the Throne", un joint-album che avrebbe riunito le due superstar dell'hip hop americano Kanye West e Jay Z. Un progetto che avrebbe versato milioni di dollari di tasse nelle tasche di Zio Sam, ma soprattutto in quelle del duo conosciutisi per la prima volta negli studi di Roc-a Fella, quando West era solo uno dei giovani producer della label. Unidici anni son passati e nel frattempo i due artisti sono diventati tra i più ricchi entertainer della pop culture americana, diventando icone di moda e imprenditori digitali. Il 2021 è stato l'anno più fortunato per entrambi, anche grazie a scelte di mercato che hanno pagato in un periodo di recessione economica dovuta alla pandemia globale di Covid-19, come viene mostrato nella lista "Hip Hop Cash Kings", redatta dall'ex giornalista di Forbes Zack O'Malley Greenburg.

La vendita di Tidal la quota in Armand De Brignac

Sicuramente il protagonista principale è stato Jay-Z, che è diventato nel 2019 il primo rapper miliardario, entrando di diritto anche nella Rock Hall of Fame. I suoi ultimi 12 mesi hanno visto il coronamento economico di aziende in cui il rapper aveva investito negli anni precedenti, come la società di streaming musicale Tidal e il marchio di champagne Armand de Brignac. Due vendite che hanno fruttato al rapper di Brooklyn un guadagno di oltre 470 milioni, una cifra che rappresenta un record per l'industria discografica. A influenzare questi numeri c'è stata sicuramente la vendita di TIDAL al co-fondatore di Twitter Jack Dorsey per $ 297 milioni. L'accordo prevede anche l'inserimento di Jay Z all'interno del consiglio di amministrazione di un accordo che ha visto Jay entrare a far parte del consiglio di amministrazione di Square, l'azienda fondata dallo stesso Jack Dorsey e Jim McKelvey, che si occupa di servizi finanziari e di pagamento attraverso dispositivi mobili.

La lotta allo streaming con lo Stem Player e Yeezy X Gap

Ma non è finita qui, perché l'entrata maggiore è arrivata dalla vendita del 50% della quota del suo marchio di champagne Armand de Brignac: l'offerta attorno ai 600 milioni di dollari è arrivata dal gigante dei beni di lusso LVMH, la multinazionale che contiene al suo interno marchi come Christian Dior, Bulgari, DKNY, Fendi, Céline, Guerlain, Marc Jacobs, Givenchy, Kenzo, Loro Piana, Emilio Pucci e Louis Vuitton. Dietro di lui non ci poteva che essere Kanye West, che ha raccolto anche lui quest'anno i frutti di collaborazioni passate, e con lo scontro totale nei confronti delle società di streaming, che hanno portato sul mercato lo Stem Player. Nel 2021 Kanye West ha raggiunto i 250 milioni di guadagni, una cifra che deriva anche dal successo della sua partnership con il marchio Yeezy e del suo album "Donda". Come ha sottolineato lo stesso Greenburg, rispetto a 10 anni fa il volume dei guadagni dei rapper è decuplicato. Basti pensare che nel 2011 i più ricchi furono Jay Z con 37 milioni e Diddy con 35. Ultima nella classifica 2021 dei rapper più pagati, l'unica presenza femminile: non poteva che essere Doja Cat la protagonista del 2021, dopo esser diventata lo scorso ottobre anche la rapper più ascoltata al mondo su Spotify. La cantante originaria di Los Angeles ha guadagnato nel 2021 25 milioni di dollari, determinati ad aumentare il prossimo anno anche con le collaborazioni di moda e con gli spettacoli dal vivo.

