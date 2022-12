Jamie Spears, padre di Britney, per la prima volta ai microfoni: “Senza tutela non sarebbe viva” Per la prima volta, Jamie Spears, padre di Britney, parla della conservatorship e di come la tutela legale abbia salvato la vita della figlia.

A cura di Vincenzo Nasto

Britney e Jamie Spears

Dopo la fine della conservatorship, tutte le notizie legate alla vita di Britney Spears hanno costantemente lasciato fuori i suoi ultimi 14 anni di custodia legale, facendo passare in secondo piano piano anche la voce degli altri membri della famiglia Spears. Uno dei soggetti principali di questa sceneggiatura dalle tinte ombrate è sicuramente Jamie Spears, il padre della cantante di "Toxic", nemico numero uno per il pubblico del movimento "Free Britney". Anche per la legge la sua custodia ha violato principi di libertà per la cantante, che in più ha denunciato la collaborazione di tutta la famiglia nel maltrattamento ai suoi danni. Per la prima volta, nelle scorse ore, è arrivata la testimonianza di Jamie Spears sulla fine della conservatorship, toccando anche il tema dei figli con Kevin Federline: a sua volte l'attore ha annunciato la pubblicazione di un libro, in cui racconterà la sua esperienza matrimoniale con Spears, ma soprattutto la crescita dei loro figli.

La prima intervista di Jamie Spears

In una intervista al "Mail on Sunday", l'uomo ha spiegato tutte le buone intenzioni nel processo di sicurezza della conservatorship, sottolineando gli sforzi compiuti "con tutto il cuore e con tutta l'anima" per proteggere sua figlia e la sua intera famiglia. Per 14 anni, l'uomo aveva ottenuto questa tutela legale solitamente attivata per persone molto anziane o a soggetti non capaci di intendere e volere. Tutto era accaduto nel 2008, in seguito al collasso mediatico e alla chiusura in un centro di riabilitazione per la terapia. Jamie Spears ha sottolineato che la verità non verrà rivelata completamente, per evitare ulteriore stress alla popstar, ma che la conservatorship ha compiuto il suo compito: "È stato un inferno, ma non so se senza la tutela sarebbe ancora viva. Per proteggerla, per proteggere i suoi figli, la tutela è stato un ottimo strumento. Senza, non so se li avrebbe avuti indietro". Sì, perché oltre all'accesso ai propri conti economici, dopo la sentenza del novembre 2021, a Los Angeles Spears ha riavuto anche la custodia dei figli avuti con Kevin Federline.

Il libro di Federline sui figli con Britney Spears

Dall'altro lato, proprio l'ex marito di Britney Spears, convolata a nozze nell'ultimo anno con Sam Asghari, ha rivelato di star scrivendo un libro sulla sua esperienza da genitore, a cui parteciperà anche Jamie Spears. I due erano arrivati allo scontro nel settembre 2019, quando Federline aveva ottenuto un ordine restrittivo nei confronti di Spears per abusi verbali nei confronti dei nipoti. Proprio questo aveva determinato un ordine restrittivo nei confronti di Jamie Spears, che negli ultimi quattro anni non ha potuto veder crescere i due figli della ex coppia, ormai prossimi alla maturità. Nell'intervista al "Mail on Sunday", Jamie Spears ha sottolineato la distanza creatasi con i nipoti un tempo vicini, affermando che negli ultimi 20 anni la famiglia ha subito incidenti tali che non le hanno permesso di costruire rapporti stretti tra tutti i suoi componenti.