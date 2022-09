Britney Spears forse non si esibirà più e sui figli dice: “Senza di loro gran parte di me è morta” Britney Sopears è tornata a parlare dei figli e del perché probabilmente non si esibirà più.

Questa volta, tra una foto di un balletto e un'immagine in spiaggia, Britney Spears lascia a una serie di audio, sempre su Instagram, alcuni suoi pensieri. La cantante, che da poco meno di un anno è libera dalla tutela legale che l'ha tenuta legata e immobilizzata per circa 13 anni, ha voluto condividere alcuni pensieri sia per quanto riguarda i suoi figli sia sulla sua attività live durante la conservatorship, con la solita schiettezza che da qualche mese le permette di stare sui social praticamente senza filtri, conseguenza anche degli anni in cui tutto ciò che di lei abbiamo visto era filtrata dalla volontà del padre: "Sono passati solo 10 mesi dalla fine della tutela legale… non augurerei quel tipo di dolore a nessuno! È estremamente difficile per me accettare il fatto che la mia famiglia mi abbia fatto una cosa del genere e sarà difficile per me per il resto della mia vita (…) prego che bruciate entrambi all'inferno".

Spears ha parlato del suo rapporto con i figli che non vede da mesi, come aveva affermato lo scorso agosto l'ex marito Kevin Federline sul Daily Mail, spiegando che Jayden e Sean non vedevano di buon occhio l'uso che la madre faceva dei social. Il figlio maggiore, Jayden, è anche protagonista di un documentario televisivo dove ha ribadito il concetto: "Penso al 100% che questo possa essere risolta , solo che ci vorrà molto tempo e fatica. Voglio solo che migliori mentalmente e quando starà meglio, voglio davvero rivederla" ha detto stando alla trascrizione del Daily Mail. A questo riguardo, dopo aver criticato questa partecipazione, Britney Spears ha detto: "Con i miei figli che ora affermano che non sono abbastanza brava, dicono ‘lei vuole attenzione'. Sì, voglio essere ascoltata, e sono arrabbiata, e inconsciamente voglio offendere le persone perché sono stata così fottutamente offesa" dice la cantante.

Il messaggio continua con la cantante che spiega prima di essere lei a non volerli vedere finché non si sentirà apprezzata: "Avrei dovuto stimarmi molto di più e ve l'ho detto quando ero disponibile. Ragazzi vi ho dato così tanta attenzione" e successivamente si rammarica: "Da quando se ne sono andati, onestamente mi sono sentita come se una parte enorme di me fosse morta. Non ho più uno scopo, loro erano la mia gioia, erano il mio tutto, non vedevo l'ora di vederli. Questo era ciò per cui ho vissuto e poi all'improvviso se ne sono andati, e io ho pensato, ‘Il mio cuore ha appena smesso di battere?'… Non capisco come sia stato così facile per loro tagliarmi fuori in quel modo. Non lo capisco (…). Tutto quello che so è che il mio amore per i miei figli è più di ogni altra cosa, e mi dispiace se vi ho mai ferito in qualche modo. Vi adoro. Mi è stato detto che mi avete bloccato, ma parlerò qui… Sono così fortunato persino a chiamarvi mio, e voglio solo che sappiate che mi scuso"

Nei mesi scorsi si era già paventata l'idea che la cantante potesse non tornare più in maniera attiva nel mondo della musica, soprattutto quella live, anche perché nelle scorse settimane è uscita "Hold me closer" assieme a Elton John. Oggi Spears racconta di come le foto fatte per il tour di Las Vegas le reputasse offensive: "avrebbero potuto almeno tradirli e ritoccarli per me" ha detto, spiegando anche come aveva aspettato delle foto del tour per mesi ma nessuno ha reputato che fosse giusto fargliele vedere. La cantante si è detta traumatizzata per le esperienze live mentre era sotto tutela, tipo quella a Las Vegas, e soprattutto insicura, al punto che non sa se tornerà mai più a esibirsi live: "Sono stata piuttosto traumatizzata per la vita e sì, sono incazzata da morire e no, probabilmente non mi esibirò di nuovo solo perché sono testarda e terrò il punto".