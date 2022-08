Britney Spears sui figli: “Non vederli mi spezza il cuore, ma si comportano come se mi odiassero” Ancora scontri tra Britney Spears e l’ex marito Kevin Federline a proposito dei figli.

A cura di Redazione Music

Britney Spears coi figli Jayden e Sean (Getty Images)

Continua la guerra tra Britney Spears, l'ex marito Kevin Federline e i due figli della coppia, Sean Preston e Jayden James. Una guerra che si incastra in quella con parte della sua famiglia (il padre, la sorella) terminata con la fine della tutela legale che ha permesso alla cantante di riprendere in mano la propria vita. Nei giorni scorsi, l'ex marito di Spears aveva detto che i figli preferivano non vedere la madre, che non erano andati al matrimonio della cantante con Sam Ashgari e soprattutto che i ragazzi non erano a proprio agio con il modo in cui Spears posava nuda su Instagram. la cantante, infatti, posta periodicamente foto di nudo integrale per affermare la riappropriazione del proprio corpo.

"I ragazzi hanno deciso di non vederla in questo periodo. Sono passati alcuni mesi dall'ultima volta che l'hanno vista, hanno anche deciso di non andare al suo matrimonio" ha detto Federline in un'intervista pubblicata dal Daily Mail in cui ha parlato proprio di come abbia cercato di difendere le sue immagini su Instagram, sottolineando come i figli le vogliano ancora bene: "Provo a spiegare loro: ‘Guarda, forse è solo un altro modo in cui cerca di esprimersi'. Ma ciò non toglie il fatto di ciò che fa loro. È dura. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo". Un'intervista che ha portato la stessa Spears a fare una riflessione su Instagram, poi cancellata.

In quel post la cantante arrivava ad accusare i figli di odiarla, dopo aver spiegato che la questione avrebbe dovuta essere affrontata in privato e non su un quotidiano letto come il Daily Mail. Spears ha spiegato che inizialmente le visite erano due a settimana, poi erano state ridotte a una: "Sì, lo so che gli adolescenti sono difficili da affrontare a quell'età… ma FORZA, c'è un comportamento scortese, poi c'è l'odio … mi avrebbero fatto visita, avrebbero varcato la porta, sarebbero andati direttamente nella loro stanza e avrebbero chiuso a chiave la porta!! Mi chiedo perché vieni a trovarmi se poi non ti fai vedere!!! Ma non l'ho mai detto perché devo essere gentile. Ho sempre PROVATO e PROVATO, e forse è per questo che hanno smesso di venire qui !!! Volevo che mi amassero così tanto da strapazzarmi!!! Quest'estate, mi hanno detto ‘potremmo venire qui di meno' e io pensavo che andasse bene (…). Ma non riesco a capire come ho dedicato 20 anni della mia vita a quei ragazzi… tutto ciò che facevo riguardava loro!!! Nessuna terapia o sentimento di adorazione può riparare il mio cuore!!!".

Spears ha detto che parla di questa cosa perché il suo cuore non comprende questa crudeltà: "Mi si spezza il cuore perché sembra che di questi tempi la crudeltà vinca davvero, anche se non si tratta di vincere o perdere". La cantante ha anche criticato la nuova famiglia di Federline, con cui è stata sposata dal 2004 al 2007. A quel punto, è stato l'ex ballerino a rispondere pubblicamente, pubblicando sul suo profilo tre video in cui si vedono Spears e i due figli litigare. Nel primo sono evidentemente a casa della madre che li sgrida chiedendo rispetto per lei, mentre nel secondo e nel terzo i tre sono in auto e Spears si lamenta del comportamento pubblico del figlio maggiore, mentre i due ragazzi lamentano il modo in cui la madre si pone nei loro confronti. "Non posso sedermi e lasciare che i miei figli siano accusati in questo modo dopo quello che hanno passato. Per quanto ci ferisca, abbiamo deciso, come famiglia, di pubblicare questi video che i ragazzi hanno girato quando avevano 11 e 12 anni. E non sono nemmeno i peggiori. Le bugie devono finire. Spero che i nostri figli crescano per essere migliori di così".