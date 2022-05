J Ax e Fedez sul palco del LOVE MI, il cast del concerto a Milano il 28 giugno Dopo l’annuncio del ritorno sul palco il prossimo 28 giugno di Fedez e J-Ax con la serata LOVE MI, ecco tutto il cast di artisti che salirà sul palco.

A cura di Vincenzo Nasto

TANANAI, Rhove e Dargen D’Amico, tre protagonisti del LOVE MI, 2022

Dall'annuncio sui social, alla sorpresa della presentazione in Duomo a Milano: Fedez e J-Ax, di nuovo insieme, su un palco. E non saranno da soli questa volta, in una lunga estate milanese che vedrà il 28 giugno, dalle 18, tutti i protagonisti del mondo urban italiano, in diretta anche su Italia 1. Un festival in cui verranno raccolti i fondi per la Fondazione Tog, con cui il rapper di "Disumano" aveva già collaborato in passato. "LOVE MI" è l'idea di Fedez e J-Ax di creare un evento musicale, di portata nazionale, che finalmente mettesse al centro la nuova generazione musicale italiana, ma che avesse anche un risvolto benefico, una missione che negli ultimi 12 mesi ha toccato evidentemente la sensibilità del rapper milanese, come dimostra la nascita della Fondazione Fedez.

Fedez e J-Ax di nuovo sul palco per cantare insieme

In conferenza stampa, i due hanno discusso sull'importanza di una ripartenza della musica dopo gli anni pandemici, ma soprattutto l'opportunità di permettere al pubblico di vedere gratuitamente, dal vivo, alcuni dei più giovani e interessanti artisti italiani. Ma non solo, perché su quel palco ci saliranno anche loro due, in una riproposizione di ciò che avvenne nel "Fedez e J-Ax in tour", dopo l'uscita del joint album "Comunisti col rolex". I due si esibiranno per un'ora sul palco del LOVE MI e come ha riferito J-Ax, sarà l'occasione di riprendere in mano ciò che era stato, con l'annuncio anche di canzoni nuove: "Ci saranno canzoni nuove, ma non una insieme. Avremo un inedito ciascuno". Una scelta, quella di un'unica data live, che rispetta anche le condizioni sanitarie in questo momento di Fedez, in ripresa dopo la rimozione del tumore. L'esibizione potrebbe diventare anche l'occasione di dare al pubblico qualcosa di grande: "Lui dopo l'operazione e io dopo tre anni che non suono, ci ritroviamo sul palco in Duomo, se verrà fuori il fuoco di quando andavamo in tour insieme, sarà una cosa che ricorderemo tutti".

Gli artisti e gli ospiti che saliranno sul palco di LOVE MI

Ma chi saranno i protagonisti del mondo della musica a Milano? La città potrà assistere a set da 10,25 e 30 minuti da parte di alcuni artisti della nuova generazione, ma non solo. Infatti, vicino ai Paky, Rhove e Shiva, che si esibiranno assieme, ci sarà anche la sorpresa del 2022 con "Baby Goodamn" e "Sesso Occasionale" Tananai, ultimo posto al Festival di Sanremo ma dopo pochi mesi in cima alle classifiche del 2022, e Ghali, che solo pochi giorni fa ha pubblicato il suo nuovo album "Sensazione Ultra". Da Milano a Genova, si va a Tedua, ma ritornando al Festival di Sanremo 2022, ci sarà una delle persone più vicine a Fedez: quel Dargen D'Amico che ha il momento di maggior attenzione mediatica dopo la sua partecipazione con "Dove si Balla". Milano diventa il centro del nuovo racconto musicale quando si parla di Young Miles, Mara Sattei, ma anche Myss Keta e Cara, ma l'Italia intera si unirà su quel palco, in diretta televisiva anche su Italia 1. Non bisogna dimenticare la sorpresa del 2021 Ariete, Rosa Chemical che ha partecipato nella serata cover al Festival di Sanremo 2022 con Tananai, il rapper Nitro, il giovane Frada, ma anche Rose Villain e Beba, due voci di un certo calibro del panorama urban italiano. Ci sono anche nuovi talenti firmati sotto Doom Entertainment come Paulo, che potrà esprimersi sotto riflettori nazionali per la prima volta: un'opportunità da non mancare.

Il concerto benefico in piazza del Duomo a Milano

Il tutto con un doppio risvolto benefico: sia alla cittadinanza, ma soprattutto alla fondazione TOG. Già nota alle cronache proprio grazie alla vicinanza di Fedez, la fondazione TOGETHER TO GO riceverà i proventi di questo festival benefico, come era accaduto alcuni mesi fa con la pubblicazione di "Disumano", e continuato con l'opera di Vezzoli esposti alla Triennale di Milano. Proprio il lancio della fondazione Fedez era avvenuto lo scorso aprile con un'iniziativa in collaborazione con Tog. All'epoca il cantante, che aveva donato oltre 200mila euro al centro che si occupa di bambini con patologie neurologiche complesse, aveva dato parte dei fondi ricavati dalla vendita del fisco alla fondazione. Come ha affermato Fedez nella conferenza stampa: "L'idea era dargli una doppia valenza, come sapete da un anno mi sono innamorato del progetto Tog, quindi sto cercando in tutti i modi di perseguire l'obiettivo che mi sono dato, alla Fondazione mancano diversi milioni di euro per finire la costruzione del centro e io mi sono dato l'obiettivo di riuscire a raccogliere questi soldi"

La line-up degli artisti sul palco di LOVE MI

Ancora non è stata resa nota dall'organizzazione la scaletta e l'ordine d'uscita degli artisti sul palco in Duomo ma è stato reso noto solo la durata dei set di tutti gli ospiti, dai 15 ai 30 minuti, con un'esibizione finale che vedrà invece sul palco la premiata coppia formata da Fedez e J-Ax. Qui l'elenco degli artisti.