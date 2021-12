Cos’è la Doom Entertainment di Fedez, fondata con l’ex socio J-Ax Le prime cinque puntate della serie tv “The Ferragnez” hanno fatto scoprire al pubblico la DOOM Entertainment, società di Fedez nata dalle ceneri di Newtopia.

A cura di Vincenzo Nasto

È cominciata la nuova avventura televisiva che coinvolge l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni e suo marito, il rapper milanese Fedez: stiamo parlando della serie tv su Prime Video "The Ferragnez". Un racconto in otto puntate della vita di una delle coppie più amate del web, con immagini intime e personali, come quelle di una terapia di coppia. In mezzo anche alcuni momenti salienti degli ultimi 12 mesi, in cui Fedez ha attraversato il momento critico pre-Festival di Sanremo 2021. Tra le varie curiosità del pubblico, anche la presenza di "DOOM", una società co-amministrata di cui Fedez parla e discute all'interno della serie. La società, fondata nel 2013 con J-Ax sotto il nome di Newtopia, a inizio 2020 ha subito una trasformazione, dopo l'addio di J-Ax due anni prima e l'acquisto del 51% delle quote da parte di una società quotata in borsa: la Be ShapingTheFuture.

Quando e come è nata DOOM Entertainment

La DOOM Entertainment è la società fondata da Fedez e J-Ax nel 2013, con il nome di Newtopia. Inizialmente etichetta discografica indipendente, si è trasformata in una società che si occupa di offrire servizi di digital engagement e consulenza alle imprese e nei servizi IT di BE Consulting. Un processo lungo e delicato, avvenuto negli scorsi anni, quando J-Ax ha lasciato la società, con l'acquisto da parte di Fedez dell'intera azienda: una scelta avvenuta dopo la delusione da parte del cantante. Infatti Fedez, come ha affermato nella serie "The Ferragnez" ha acquistato le quote del socio che non credeva più nel progetto, per poi lanciarsi a inizio 2020 nella vendita a una società quotata in borsa. Il 51% delle quote di Newtopia s.r.l. passano infatti a Be Group per una cifra attorno ai 2,3 milioni di euro, con la trasformazione dell'etichetta in DOOM, che sta per "Dream of Ordinary Madness" cioè "sogno di ordinaria follia".

Di cosa si occupa la Doom Entertainment di Fedez

Dietro la DOOM Entertainment c'è un grande lavoro di comunicazione e business per il mondo dello spettacolo. L'azienda opera nel campo della cura dell'immagine e della presenza mediatica degli artisti nel settore della musica, ma non solo. Al roster, oltre Fedez, sono stati aggiunti negli ultimi anni giovani promesse come MyDrama, che ha partecipato alla 14° edizione di X Factor. Insieme a lei, anche i Soul Sistem, gruppo che vinse X Factor nel 2016 in finale a discapito di Gaia Gozzi, ma anche la rapper torinese Beba e la sua dj e producer campana Rossella Essence. Da Napoli a Roma con i Wing Klan, il duo post trap formato da Joe Scacchi e Tommy Toxic e la vecchia guardia dell'hip hop italiano Grido, ex membro dei Gemelli Diversi. Come detto, non solo la musica a regnare in DOOM Entertainment, infatti dal 2018, come testimonia la foto pubblicata su Instagram da Marcell Jacobs, la doppia medaglia olimpica di Tokio 2020 fa anche lui parte dell'azienda.

Fedez e Chiara Ferragni in The Ferragnez

Perché J-Ax ha lasciato la società fondata con Fedez

Dopo averla fondata nel 2013 insieme a Fedez, dopo cinque anni di collaborazione, il primo agosto 2018 J-Ax abbandona la società, e con lui anche Fabio Rovazzi. Come spiegato nella serie "The Ferragnez" e in maniera anche più approfondita nella trasmissione "La confessione" di Peter Gomez, il distacco arriva in uno dei momenti più fragili per il rapper milanese. Infatti, dopo aver scoperto che uno dei collaboratori aveva istituito una società concorrente a Newtopia, e che Fabio Rovazzi aveva deciso di accompagnarlo, arriva la data dello stadio San Siro, uno dei momenti più emozionanti del loro tour: "Durante le prove di San Siro mi arrivano delle voci che Ax sapeva tutto, tante cose che non mi ha detto e addirittura che lui fosse d’accordo con questa persona. Durante le prove a Vigevano, eravamo in camerino da soli e gli ho detto: ‘Alessandro io ho bisogno di sapere se sto facendo San Siro con un amico oppure no, guardami in faccia e giurami su tuo figlio che di questa cosa non ne sapevi niente'. Lui mi giurò che non ne sapeva nulla. Solo dopo la data arriva il messaggio di J-Ax che confessa di esser d'accordo con il collaboratore per allontanarsi dalla società fondata assieme: "Il giorno dopo Alessandro sarebbe dovuto venire a vedere per la prima volta mio figlio Leone, ma mi chiama e mi dice: ‘Io non vengo, io sapevo tutto, io ero d’accordo con loro, l’ho fatto perché professionalmente lo so che tu non saresti mai salito sul palco con me se avessi saputo questa cosa'".