Il video dei Maneskin che si esibiscono a The Voice Usa davanti ad Ariana Grande e John Legend I Maneskin sono stati protagonisti di un’esibizione a The Voice Us, il talent americano, dove si sono esibiti con La hit “Beggin'” e “Mammamia”.

A cura di Redazione Music

I Maneskin hanno aggiunto un'altra esibizione americana alla loro collezione che si è andata formando in queste ultime settimane. La band italiana, infatti, continua il suo percorso al di fuori dei confini nazionali, puntando soprattutto sulla presenza nel mondo americano, con presenze sia come ospiti di trasmissioni storiche, sia partecipando, ad alcuni dei principali premi musicali al mondo e nel frattempo aggiornano il calendario dei concerti che li vedranno protagonisti in tutto il mondo nel 2022. la band, quindi, ha fatto il suo esordio anche a The Voice Us, programma che vede tra i giudici John Legend e Ariana Grande, oltre a Kelly Clarkson e Blake Shelton.

I Maneskin protagonisti a The Voice Us

La band è approdata sulla trasmissione della NBC esibendosi nel loro maggiore successo di sempre, ovvero "Beggin'" con cui avevano già fatto il loro esordio nella tv americana grazie alla partecipazione al Late di Jimmy Fallon e con "Mammamia", il loro ultimo singolo, da poco certificato oro in Italia. La canzone contenuta in "Chosen" e diventata virale grazie a TikTok ormai può contare 780 milioni di streaming ha raggiunto il platino negli Usa (un milione di copie) e il doppio platino in Italia, mantenendosi ancora in top 20 nella Billboard hot 100, la classifica dei singoli negli Usa, dove oggi è al 16° posto, ma in cui si era arrampicata fino alla tredicesima posizione e mantenendosi alta anche nel gradimento radiofonico. L'esibizione ha visto Damiano esibirsi con una sorta di body, con il pubblico in studio impazzito per lui, Victoria, Thomas ed Ethan.

Le certificazioni oro in Italia e Stati Uniti

La band italiana, insomma, lavora per confermarsi come un caso mondiale che vuole rimanere tale, con esibizioni in programmi come quello di Jimmy Fallon, ed Ellen DeGeneres, con la vittoria come Best Rock agli Ema, la candidatura agli AMA e l'apertura ai Rolling Stones, nel loro concerto di Las Vegas. Intanto la loro "I wanna be your slave", seconda canzone più ascoltata al mondo con oltre 470 milioni di stream è stata certificata oro negli Stati Uniti, dove ha ufficialmente venduto oltre 500 mila unità. Intanto la band sta aggiungendo concerti su concerti al loro tour del 2022; i Maneskin suoneranno all'Open'er, al PinkPop e al Lollapalooza tra gli altri.