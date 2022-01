Il testo e il significato di Losing my mind Rmx, Salmo attacca lo Stato su discoteche e Green Pass Dopo le uscite degli scorsi anni di “Buon natale di ***” e “Charles Manson”, Salmo ha pubblicato lo scorso 31 dicembre il suo freestyle “LOSING MY MIND RMX”.

A cura di Vincenzo Nasto

CC: Fonte @lebonwsky

Dopo aver reso un appuntamento fisso di fine anno la saga "Buon Natale", Salmo per il 2021 sceglie un nuovo regalo per i propri fan: dopo i feat con Gemitaiz, Madman, Nitro, Dani Faiv e Lazza, quest'anno è da solo, peraltro su Dropbox, con il singolo "LOSING MY MIND RMX". La canzone, pubblicata dal cantante sardo su Instagram, con la possibilità di scaricare il video ufficiale attraverso un link messo nelle storie lo scorso 31 dicembre e adesso disponibile nel suo penultimo post, non è al suo debutto. Infatti il brano era stato protagonista anche prima nel suo concerto live a Olbia, che risultò uno dei primi livelli di insubordinazione alle regole dello stato sugli eventi pubblici, una fiammella che divampò in incendio, anche dopo gli attacchi di colleghi come Alessandra Amoroso e Fedez. Reso pubblico per la prima volta nel 2020, il brano venne presentato con il titolo "Problemi con tutti", cambiato successivamente anche dopo la scelta di Fedez di proporre il suo nuovo singolo dal titolo "Problemi con tutti/Giuda" per il suo successivo album, una scelta che all'epoca fu accolta come l'ennesima provocazione tra i due. "LOSING MY MIND RMX" è un freestyle che gioca sul concetto di prigionia e liberazione da tutti gli effetti collaterali del Covid-19, un resoconto musicale di come il 2021 ha influenzato le vite di ognuno.

La storia del singolo e la curiosità su Fedez

Dopo un anno senza l'appuntamento fisso di Natale con Salmo, in pochi si sarebbero aspettati una sua versione di fine anno, complici anche le uscite vicine dell'album "Flop", ma soprattutto dei singoli "Plof" e "No one else". In verità, l'ultimo singolo non viene raccolto nella discografia del cantante sardo, ma in quella del suo alter-ego DJ Treeplo. Protagonista dei live e dei dj set, Dj Treeplo è anche il grande accusato del dj set di Olbia e nel suo ultimo brano raccoglie la voce di Shari, nuova proposta Machete e presente ne "L'angelo caduto" in "Flop". Salmo invece sorprende tutti e pubblica il 31 dicembre su Instagram una storia in cui viene mostrato il link per accedere a "LOSING MY MIND RMX", dopo poche ore pubblicata come post su Instagram. Per il video ufficiale il cantante ha deciso di utilizzare Dropbox, una mossa alternativa rispetto al rapido accesso sulle piattaforme di streaming video. A rendere ancora più interessante la nascita del brano, è il suo primo ascolto avvenuto nel 2020, presentato con il titolo "Problemi con tutti". Dopo poche settimane, il singolo perde il suo titolo iniziale, per una coincidenza molto strana: "Problemi con tutti/Giuda" diventerà uno dei primi singoli di Fedez, pubblicato il 15 maggio 2020, del suo nuovo disco "Disumano". Salmo decide di cambiare il titolo in "LOSING MY MIND RMX", il resto è storia. Piccola polemica nella storia in cui presenta il singolo, in cui Salmo scrive nella didascalia: "Qui potete scaricare gratuitamente ‘Losing my mind rmx’. Così potete metterla nelle discote… ah no!".

Il significato di LOSING MY MIND RMX

"Una di queste lune, vedrò passare il mio cadavere nel fiume. Alla morte le direi, fai pure, non muori per il virus ma per le tue paure". Potrebbero bastare già le prime note di "LOSING MY MIND RMX" per comprendere il messaggio del cantante sardo Salmo, un riflesso incondizionato nel racconto del 2021, così tremendamente simile al 2020. Il mondo diventa uno stagno in cui il cantante non riesce più a specchiarsi, rivelando di aver realizzato i sogni di infanzia, ma di non esser felice: la rabbia verso tutto ciò che lo circonda è essa stessa il problema che lo affligge. Proprio il pre-ritornello riesce a raccogliere meglio queste sensazioni, cantando: "Fanculo la TV, sì, fanculo anche YouTube. Se hai problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti, il problema sei tu". La seconda strofa è strettamente legata all'attualità, con Salmo che si sposta dal Green Pass: "Ho super green pass con lo special edition, almeno sto fuori dai guai e vado agli eventi che non fanno mai: è una fiction, è una farsa", al concerto in estate a Olbia, principe delle discussioni musicali estive: "Ho fatto un concerto e ho rischiato di essere arrestato, manco fosse un attentato allo Stato, chi l'ha visto? Chi è stato?".

Il testo di LOSING MY MIND RMX

Una di queste lune (Uh)

Vedrò passare il mio cadavere nel fiume (Eh)

Alla morte le direi, fai pure (Uh)

Non muori per il virus ma per le tue paure (Uh)

Ho perso la testa in fatture, tra amici e fratture

Ti insegnano ad essere un pezzo di merda

Alla fine ci sguazzi tra questo marciume (Sì)

Morire è come andare fuori sincro (Uh)

Vivere in un piatto e fare un tiro fino al filtro

Siamo animali ma spesso fuori dal circo

Sentiti libero, corri fino al rеcinto (Yah)

Prendo una boccata d'ansia, queste pillolе non fanno alcun effetto

Ho realizzato i miei sogni d'infanzia, ma adesso ho una pistola nel cassetto (Ah)

Era tutto un troll, moriremo soli dopo l'ultimo scroll (Ah, ah, ah)

Yesman, tu non sai dire no, finché non la metti dentro mai dire gol (Uh, uh)

Fanculo la TV, sì, fanculo anche YouTube

Se hai problemi con tutti, problemi con tutti, problemi con tutti, il problema sei tu

I think I'm losing my mind

Trying to stay inside the lines

It's like I'm running in place

How you keep staying the same?

Non sento i sapori, gli odori

Non vedo i colori

Se li hanno venduti coglioni, ti aspettano il giorno che muori

Hey, ma sei infetto!

E pensi alle mani che hai stretto

Con l'ansia che preme sul petto, un cerchio alla testa ma almeno è perfetto

Infatti lo sai, non capisco

Ho super green pass con lo special edition

Almeno sto fuori dai guai e vado agli eventi che non fanno mai

È una fiction, è una farsa

Io che sognavo di fare l'attore ma in questo film farò la scomparsa

Si dovrei fuggire tipo altrove

Sono in hangover dove cazzo vado

La coscienza mi fa il terzo grado

Appena sveglio ma dove sei stato?

Ho fatto un concerto e ho rischiato di essere arrestato

Manco fosse un attentato allo stato

Chi l'ha visto? chi è stato? boh

I think I'm losing my mind

Trying to stay inside the lines

It's like I'm running in place

How you keep staying the same?