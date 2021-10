Il significato e la traduzione di Triste, continua il viaggio latin di Sfera Ebbasta con Feid È passato quasi un anno dall’uscita dell’ultimo lavoro discografico di Sfera Ebbasta “Famoso” e il rapper di Cinisello sembra aver premuto con il piede sull’acceleratore con un nuovo progetto, forse una deluxe, pubblicando due singoli: “Triste” con il colombiano Feid e “Uhlala” che era stato spoilerato nel docu-film “Famoso”.

A cura di Vincenzo Nasto

Gli ultimi mesi di Sfera Ebbasta, dopo la pubblicazione di "Mi fai impazzire" con Blanco e "Tu mi hai capito" con Madame, sono serviti al rapper di Cinisello per tornare prepotentemente sul suo ultimo progetto "Famoso", un processo in grado di costruire un altro mosaico narrativo e melodico attorno a uno dei progetti più fortunati tra il 2020 e il 2021. E le aspettative, ancora più alte dopo i successi del disco, hanno portato di nuovo Sfera Ebbasta negli Stati Uniti, intravisto con personaggi come Fivio Foreign, ma anche con il produttore Rvssian: quando sembrava fosse arrivato il momento per un joint album tra il rapper di Cinisello e il produttore, Sfera Ebbasta ha sorpreso tutti annunciando l'uscita di due singoli. Il primo è una collaborazione con Feid, l'artista colombiano che aveva già partecipato alla hit di successo di Mahmood "Dorado", in cui aveva partecipato lo stesso Sfera Ebbasta, contenuta in "Ghettolimpo". I due nuovi singoli sono "Triste" e "Uhlala", una ventata d'aria fresca per il nuovo mosaico dell'autore di "Famoso".

Il significato di Triste

Con un occhio al reggaeton latino, soprattutto all'emo-ton di Bad Bunny, Sfera Ebbasta sembra aver indovinato la formula giusta nel nuovo processo di costruzione del proprio immaginario, un'evoluzione obbligata anche dovuti ai recenti sviluppi del mercato musicale, anche quello italiano. Lo sviluppo di un'identità latin era cominciato già con l'ultimo album "Famoso" e la sua hit principale "Baby" con J Balvin, ma anche prima, grazie al rapporto con il produttore Rvssian, il rapper di Cinisello aveva avuto alcuni episodi fortunati in questa direzione: basta citare "Pablo". In "Triste" il racconto sembra non cambiare, con Sfera Ebbasta e Feid che raccontano i loro sforzi nel proteggere una donna dalla propria tristezza, con la promessa di un viaggio che li porti via, verso la felicità. La novità sembra per lo più melodica, con Sfera Ebbasta che dopo essersi cimentato in brani latin dalla matrice quasi dancehall, non tentenna in un abito che appare diverso, una melodia emo-ton da club, che facilità il lavoro di Feid più che del rapper di Cinisello.

Il testo di Triste

Se le jodieron los chakras

Y olvidarlo es tan cabrón, que hasta se abrió un Snapchat

Anda subiendo stories al garete de jangueos en casa

Prendiendo melaza, yeah

Y subiendo los cuadros de preguntas en el Insta, a ver qué pasa

Il cielo è pieno di stelle, se vuoi prendine una

Ho la testa tra le nuvole ed i miei piedi per terra qua sotto la luna

Lo so che i tuoi occhi hanno pianto, non avere paura

Ti proteggеrò io

Tu che hai il cuore congelato, sì, proprio comе il mio

Ti verso altro vino

Quando tramonterà, scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas

Nunca lee los mensaje’, pero

Cuando le escriben cómo estás, ella dice como siempre

Y cuando se tira fotos, enseña los diamantes, pero ya nunca los dientes

Es que un polvo como ella te juro que no se olvida

Baby, yo quiero entender por qué estás triste y vacía

Quando tramonterà scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas

Sorridi solo su Insta, però mai dal vivo

Si capisce che sei triste guardando il tuo viso

Lui ti compra con le Visa, señorita

Mentre fissi quell’ anello sul tuo dito

Oh, no, no, baby, scappa con me

Ho due posti in prima classe, non so la destinazione

Dici per me è OK, se siamo io e te

Le nostre labbra umide, volando sulle nuvole

Amenecerá y mañana será otro día

Perreándote yo te caliento, por si el cora se te enfría

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas

Quando tramonterà scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas

La traduzione di Triste

I suoi chakra sono stati fregati

E dimenticare che è un tale bastardo, che è stato aperto anche uno Snapchat

Vai a caricare storie senza controllo a casa

E caricando le caselle delle domande in Insta, per vedere cosa succede

Il cielo è pieno di stelle, si è acceso a

Ho la testa tra le nuvole ed i miei piedi per terra qua sotto la luna

Lo so che i tuoi occhi hanno pianto, non avere paura

Ti proteggеrò io

Tu che hai il cuore congelato, sì, proprio mangia il mio

Il tuo verso è venuto

Quando tramonterà, scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

So che sei triste e vuoto

Oggi accendiamo questo registro e ti mostrerò come dimenticarlo

Non legge mai i messaggi, ma

Quando le scrivono come stai, lei dice come sempre

E quando fa le foto, mostra i diamanti, ma mai più i denti

È un cazzo come lei giuro che non dimentica

Piccola, voglio capire perché sei triste e vuota

Quando tramonterà scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

So che sei triste e vuoto

Oggi accendiamo questo registro e ti mostrerò come dimenticarlo

Sorridi solo la sua Insta, ma mai dal vivo

Si capisce che sei triste mantenendo il tuo viso

Lui si compra con Visa, signorina

Mentre fissi quell'anello sul tuo dito

Oh no no baby scappa con me

Ho due posti in prima classe, non così la destinazione

Dici per me è OK, se siamo io e te

Le nostre labbra umide, che volano sulle nuvole

Morirà e domani sarà un altro giorno

Con il bacino ti scaldo, nel caso il tuo cuore si raffreddi

So che sei triste e vuoto

Oggi accendiamo questo registro e ti mostrerò come dimenticarlo

Quando tramonterà scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

So che sei triste e vuoto

Oggi accendiamo questo registro e ti mostrerò come dimenticarlo

I primi due singoli post Famoso

Per chi si aspettava una deluxe già nei primi giorni dall'uscita di "Famoso", potrebbe esser rimasto deluso dalla scelta di Sfera Ebbasta, che a più riprese aveva indicato il suo ultimo album come un progetto chiuso, completato, anche dopo l'uscita della titletrack e del remix di "Tik Tok" con Paky e Geolier. Mesi di immagini rubate ai social con lo stesso Sfera Ebbasta che negli Stati Uniti incontrava produttori e artisti come Rvssian, Justin Quiles e Fivio Foreign, avevano fatto percepire ai fan l'inizio di un nuovo processo di scrittura, un nuovo progetto da consegnare a un anno da "Famoso". Poi lo scorso 13 ottobre il primo annuncio su Instagram, prima con un post con descrizione "Zeri su bank account", che preannunciava l'uscita di "Uhlala", dovuto anche allo spoiler osservato nel docu-film "Famoso" uscito lo scorso anno, mentre il secondo post annunciava chiaramente l'uscita del brano "Triste" con il cantante colombiano Feid. Dopo "Mi fai impazzire" e "Tu mi hai capito", Sfera Ebbasta è tornato, e potrebbero attenderci molte più novità nelle prossime settimane.