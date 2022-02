Il significato e la traduzione di The Joker and The Queen, Ed Sheeran e Taylor Swift ancora insieme Dopo la vittoria ai Brit’s Award, Ed Sheeran ha pubblicato il remix di “The Joker and the Queen”, questa volta in compagnia di Taylor Swift.

A cura di Vincenzo Nasto

La sorpresa di Ed Sheeran a Taylor Swift durante il tour 2013 della cantante. Foto @EdSheeranHQ Twitter

I Brit's Award degli scorsi giorni, oltre a premiarlo come uno dei migliori artisti britannici dell'ultimo decennio – un successo rinnovato anche grazie alla pubblicazione di "=" avevano spinto Ed Sheeran ad annunciare una collaborazione internazionale: al suo fianco è comparsa Taylor Swift, nel remix di "The Joker and The Queen". Nelle ultime ore, insieme alla pubblicazione del singolo, sono comparse online le immagini del video ufficiale, che sembrano riprendere lo storytelling che la cantante aveva utilizzato per il video/short film di "All too well". Questa volta i protagonisti sono due liceali che interpretano la storia d'amore avvenuta tra il cantante e sua moglie Cherry Seaborn. Una ballata delle incertezze, che nella sua forma remix, raggiunge il proprio equilibrio con Taylor Swift che interpreta il ruolo rassicurante della moglie.

Il significato di The Joker and The Queen

Sesto singolo pubblicato dall'ultimo progetto "=", il brano "The Joker and The Queen" è stato tra i più chiacchierati all'uscita del disco, anche per la rivelazione da parte di Ed Sheeran di un remix della canzone con una cantante americana. Il brano, una ballad piano e archi, vedeva nella sua forma originale il racconto del primo incontro tra Ed Sheeran e sua moglie Cherry Seaborn, con il cantante che si dispera nelle sue incertezze, chiedendosi come lei abbia fatto a rimanergli accanto. L'amore viene trasferito sul campo di gioco, quello delle carte, con più metafore legate al poker. La presenza e i versi di Taylor Swift, annunciata con un easter egg nel video musicale di Swift per "I Bet You Think About Me" dove scolpisce il segno uguale su una torta nuziale, chiudono il cerchio. Infatti la cantante si catapulta nei panni della moglie di Sheeran, rassicurandolo con: "E hai visto tutti i miei racconti, e poi sei andato a carte scoperte. Siamo partiti insieme". Solo qualche mese prima, Ed Sheeran aveva collaborato al progetto di Taylor Swift "Red (Taylor's Version)" nel singolo "Run" e "Everything has changed".

Il testo di The Joker and The Queen

How was I to know?

It’s a crazy thing

I showed you my hand

And you still let me win

And who was I to say

That this was meant to be?

The road that was broken

Brought us together

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that would give you a diamond ring

When I fold, you see the best in me

The joker and the queen

I’ve been played before

If you hadn’t guessed

So I kept my cards close

To my foolproof vest

But you called my bluff

And saw through all my tells

And then you went all in

And we left together

And I know that you think what makes a king

Is gold, a palace and diamond rings

When I fold, you see the best in me

The joker and the queen

And I know you could fall for a thousand kings

And hearts that would give you a diamond ring

When I folded, you saw the best in me

The joker and the queen

The joker and the queen

La traduzione di The Joker and The Queen

Come potevo saperlo?

È una cosa pazzesca

Ti ho mostrato la mia mano

E ancora mi fai vincere

E chi ero io per dirlo

Che era questo che doveva essere?

La strada che era rotta

Ci ha portato insieme

E so che potresti innamorarti di mille re

E cuori che ti darebbero un anello di diamanti

Quando mi piego, vedi il meglio di me

Il burlone e la regina

Sono stata ingannata prima

Se non avessi indovinato

Quindi ho tenuto le mie carte chiuse

Nel mio giubbotto infallibile

Ma hai chiamato il mio bluff

E hai visto tutti i miei racconti

E poi sei andato a carte scoperte

E siamo partiti insieme

E so che pensi ciò che rende un re

Sia l’oro, un palazzo e anelli di diamanti

Quando mi piego, vedi il meglio di me

Il burlone e la regina

E so che potresti innamorarti di mille re

E cuori che ti darebbero un anello di diamanti

Quando ho passato, hai visto il meglio di me

Il burlone e la regina

Il pagliaccio e la regina

Come nasce The Joker and the Queen

Nell'intervista a Fanpage.it, Ed Sheeran ha raccontato anche la nascita del brano, contemporanea a uno dei singoli di presentazione del disco "Bad Habits". Il cantante ha infatti rivelato che non avrebbe voluto scrivere ballad in "=", ma è stato rapito da una melodia piano inviatagli dopo la scrittura del primo brano: "Mi hanno suonato una melodia al piano, che poi è diventata quella di The Joker and the Queen, e ho velocemente scritto qualcosa, la melodia, e sono partito con metafore, carte da gioco, metti le tue carte sul tavolo, quando faccio fold, Joker, Regine, diamanti, cuori, ok fatto! E ci sono voluti circa 25 minuti, forse 20, è stato tutto così veloce. Mi sono sentito come se avessi imbrogliato, è stata così semplice da scrivere, ma l’ho messa da parte, senza ricordarmi che anche con Thinking out loud e Perfect è andata esattamente così". Una produzione che è poi diventata tra le preferite di Sheeran e anche delle persone vicine a lui: "Tutti quelli a cui faccio sentire l’album mi dicono che è la migliore canzone d’amore che mi hanno sentito fare".