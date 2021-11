All Too Well di Taylor Swift è il film sulla relazione lampo tra la cantante e Jake Gyllenhaal È arrivato il cortometraggio del brano “All Too Well” di “Red (Taylor’s Version), che racconta la relazione lampo Taylor Swift e l’attore Jake Gyllenhall.

A cura di Vincenzo Nasto

Nulla ha raccontato meglio negli anni uno dei pettegolezzi più proibiti di Hollywood come "All too well", un brano dalla duplice versione pubblicato da Taylor Swift e che racconta la sua relazione lampo nel 2010 con l'attore di Donnie Darko Jake Gyllenhaal. Una storia che gli ultimi 10 anni sembravano aver sotterrato e che con la nuova pubblicazione della cantante di "Red (Taylor's version)" sembra esser stata riportata alla luce. Tutto comincia nel settembre 2010, quando a una cena organizzata da Gwyneth Paltrow e dal cantante dei Coldplay Chris Martin, la country star conosce l'attore Jake Gyllenhaal, in procinto di partire per Londra per la promozione del suo prossimo film "Amore e altri rimedi". La coppia sembra sbocciare quando lo stesso attore decide di mandare a Nashville, dove si trova Taylor Swift, un jet privato solo per passare una giornata insieme alla sua partner. La storia racconta che però dopo tre mesi la relazione finisce e l'avventura destabilizza la cantante a tal punto da incidere 11 minuti di brano da includere nel suo album successivo, "Red". La co-autrice Liz Rose decide che il pezzo debba assottigliarsi, con "All too well" che uscirà nella sua prima versione dalla durata di cinque minuti e mezzo. Il resto della storia ce la racconta la sua ultima pubblicazione "Red (Taylor's version)", in cui la cantante ha deciso di pubblicare il brano originale, accompagnato da un mini-film pubblicato su YouTube.

Il cortometraggio di All Too Well

La distanza d'età tra Jake Gyllenhaal e Taylor Swift sembra essere la narrazione principale di "All Too Well", il brano della cantante americana che è riuscita a risorgere, a 10 anni dalla sua pubblicazione, nella sua nuova versione, pubblicata in "Red (Taylor's version)". 10 anni di distanza che hanno precluso la nascita e l'evoluzione di una delle coppie più glamour dello showbiz americano, con Taylor Swift che dopo aver raccontato in alcuni dettagli, come la sciarpa lasciata a casa di sua sorella Maggie, in vendita anche sullo store della cantante, sembra ritornare sul luogo dell'accaduto, anche attraverso un video ufficiale – diretto dalla stessa Taylor Swift – che assomiglia molto di più a un cortometraggio. Una decisione che ha reso l'attesa della versione inedita del brano ancora più spasmodica, con il video – che ha visto la partecipazione degli attori Sadie Sink e Dylan O’Brien – che in poche ore ha raggiunto oltre 28 milioni di visualizzazioni. Il video, in cui la canzone s’interrompe per dare spazio a una scena di litigio ambientata in cucina, si apre con una poesia di Neruda che pare riassumere parte della poetica della cantautrice americana, quel suo modo quasi cocciuto di ripensare e rielaborare le storie del passato: “Amare è così breve, dimenticare così lungo”. E ovviamente c’è la sciarpa lasciata sul passamano delle scale.

Il significato di All Too Well

Il brano, prodotto da Jack Antonoff parla del concetto di separazione, con alla base la differenza d'età che i due non riescono a condividere per trovare una soluzione alla loro relazione: all'epoca l'attore aveva 29 anni, mentre la cantante si approcciava al 21° anno d'età. Una scena che sembra riflettersi nell'impazienza di lei a chiamarlo amore, non corrisposto dall'attore, che inevitabilmente crea una divisione tra i due. La cantante, anni dopo la pubblicazione, ha commentato il brano: "L'ho inventato mentre parlavo durante un soundcheck. Stavo semplicemente suonando questi accordi più e più volte sul palco e la mia band si è unita e ho iniziato a urlare. Queste erano alcune delle righe a cui ho pensato. Stavo attraversando un periodo davvero difficile allora, e la mia band si è unita a suonare, e una delle prime cose che mi è venuta in mente, tipo, sputato fuori, è stata: ‘E mi chiami di nuovo solo per farmi a pezzi come una promessa, così casualmente crudele in nome dell'onestà'". Nella fase finale del brano, Taylor Swift lancia anche una frecciatina nei confronti dell'attore, cantando: "Non sono mai stata brava con le battute, ma io invecchierò e le tue amanti avranno sempre la mia età". Una battuta che sottolinea anche la differenza d'età tra l'attore 40enne e la modella Jeanne Cadieu di appena 25 anni.

Il testo di All Too Well

I walked through the door with you, the air was cold

But something ‘bout it felt like home somehow

And I left my scarf there at your sister's house

And you've still got it in your drawer, even now

Oh, your sweet disposition and my wide-eyed gaze

We're singing in the car, getting lost upstate

Autumn leaves falling down like pieces into place

And I can picture it after all these days

And I know it's long gone and

That magic's not here no more

And I might be okay, but I'm not fine at all

Oh, oh, oh

‘Causе there we arе again on that little town street

You almost ran the red ‘cause you were lookin' over at me

Wind in my hair, I was there

I remember it all too well

Photo album on the counter, your cheeks were turning red

You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed

And your mother's telling stories ‘bout you on the tee-ball team

You taught me ‘bout your past, thinking your future was me

And I know it's long gone and

There was nothing else I could do

And I forget about you long enough

To forget why I needed to

‘Cause there we are again in the middle of the night

We're dancing ‘round the kitchen in the refrigerator light

Down the stairs, I was there

I remember it all too well, yeah

And maybe we got lost in translation

Maybe I asked for too much

But maybe this thing was a masterpiece

‘Til you tore it all up

Running scared, I was there

I remember it all too well

And you call me up again

Just to break me like a promise

So casually cruel in the name of being honest

I'm a crumpled up piece of paper lying here

‘Cause I remember it all, all, all

Too well

Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it

I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it

After plaid shirt days and nights when you made me your own

Now you mail back my things and I walk home alone

But you keep my old scarf from that very first week

‘Cause it reminds you of innocence and it smells like me

You can't get rid of it

‘Cause you remember it all too well, yeah

‘Cause there we are again when I loved you so

Back before you lost the one real thing you've ever known

It was rare, I was there

I remember it all too well

Wind in my hair, you were there

You remember it all

Down the stairs, you were there

You remember it all

It was rare, I was there

I remember it all too well

La traduzione di All too well

Ho varcato la porta con te, l'aria era fredda

Ma sembrava di essere a casa in qualche modo

E ho lasciato la mia sciarpa lì a casa di tua sorella

E ce l'hai ancora nel cassetto, anche adesso

Oh, la tua dolce disposizione e il mio sguardo spalancato

Stiamo cantando in macchina, perdendoci nello stato del Nord

Foglie autunnali che cadono come pezzi al loro posto

E posso immaginarmelo dopo tutti questi giorni

E so che è passato da tempo e

Quella magia non è più qui

E potrei stare bene, ma non sto affatto bene

Oh oh oh

Perché eccoci di nuovo in quella piccola strada cittadina

Hai quasi passato il rosso perché mi stavi guardando

Vento tra i capelli, io c'ero

Me lo ricordo fin troppo bene

Album di foto sul bancone, le tue guance stavano diventando rosse

Eri un bambino con gli occhiali in un letto matrimoniale

E tua madre sta raccontando storie su di te nella squadra di baseball

Mi hai insegnato il tuo passato, pensando che il tuo futuro fossi io

E so che è passato da tempo e

Non c'era nient'altro che potessi fare

E mi dimentico di te abbastanza a lungo

Per dimenticare perché ne avevo bisogno

Perché siamo di nuovo nel cuore della notte

Stiamo ballando intorno alla cucina alla luce del frigorifero

Giù per le scale, io c'ero

Lo ricordo fin troppo bene, sì

E forse ci siamo persi nella traduzione

Forse ho chiesto troppo

Ma forse questa cosa era un capolavoro

Fino a quando non hai strappato tutto

Correndo spaventato, io c'ero

Me lo ricordo fin troppo bene

E mi chiami di nuovo

Solo per rompermi come una promessa

Così casualmente crudele in nome dell'onestà

Sono un pezzo di carta accartocciato che giace qui

Perché ricordo tutto, tutto, tutto

Troppo bene

Il tempo non volerà, è come se ne fossi paralizzato

Mi piacerebbe essere di nuovo la vecchio me stessa, ma sto ancora cercando di ritrovarla

Dopo giorni e notti in camicia a quadri in cui mi hai fatto tua

Ora rispondi alle mie cose e torno a casa da sola

Ma tieni la mia vecchia sciarpa di quella prima settimana

Perché ti ricorda l'innocenza e odora di me

Non puoi liberartene

Perché te lo ricordi fin troppo bene, sì

Perché ci siamo di nuovo quando ti amavo così tanto

Indietro prima che perdessi l'unica cosa reale che tu abbia mai conosciuto

Era rara, io c'ero

Me lo ricordo fin troppo bene

Vento tra i capelli, eri lì

Ti ricordi tutto

Giù per le scale, eri lì

Ti ricordi tutto

Era raro, io c'ero

Me lo ricordo fin troppo bene