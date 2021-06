Ed Sheeran ha scelto di diventare un vampiro per descrivere le sue cattive abitudini, una figura che vive di notte e che alla luce del sole ritorna a essere uno degli artisti più importanti al mondo. É questo il mondo che disegna Ed Sheeran nel suo nuovo singolo "Bad Habits", pubblicato nelle scorse ore, a due anni dall'uscita di "No.6 Collaborations Project", il suo ultimo progetto prima della pausa pandemica e la nascita di sua figlia Lyra Antarctica. Un brano che mostra il lato oscuro della vita dell'artista britannico, abitudini tossiche, come aveva raccontato nella presentazione del brano, che in passato lo portavano a un consumo quotidiano di alcool e a un alimentazione da fast food. Un processo che negli ultimi anni ha subito decisamente una sterzata, con l'aiuto della moglie e l'impegno familiare, che hanno influenzato in positivo le sue "Bad Habits".

La collaborazione tra TikTok e Ed Sheeran

TikTok ha deciso di puntare su Ed Sheeran e viceversa, in un accordo che sembra aver aiutato la pubblicazione di "Bad Habits", e che porterà stasera 25 giugno, al Portman Road di Ipswich Town, l'artista britannico a presentare in anteprima il nuovo singolo dal vivo in un concerto in esclusiva su TikTok per Uefa Euro 2020. Una collaborazione che ha visto negli scorsi giorni lo stesso Ed Sheeran pubblicare un trailer del video in anteprima sulla piattaforma cinese, che seguiva l'annuncio del concerto, con uno spot realizzato dal cantante e dalla ex stella del calcio inglese David Beckham. Ma non sembrano finire qui le correlazioni tra Sheeran e TikTok, che nel frattempo ha visto volare in tendenze l'anteprima del brano su TikTok, con oltre 250mila video con in sottofondo "Bad Habits". Il ritornello della canzone sembra avere tutti i tratti essenziali per diventare virale su TikTok: dal drop del ritornello, ai costumi e al trucco che è possibile ritrovare nel video ufficiale. Su tutti però spicca la possibilità data agli utenti di raccontare le loro cattive abitudini in foto e in video, ma anche il loro cambiamento, come Sheeran racconta nel suo brano. Una mossa astuta quella del cantante britannico, che strizza l'occhio alla piattaforma, sacrificando forse parte della musica a cui aveva abituato.

Il significato di Bad Habits

Il sole cala, la luna risplende chiara in cielo e il vampiro Ed Sheeran sembra uscire fuori, alla ricerca di leggerezza e libertà, che negli scorsi anni si era tradotto in alcol e junk food. "Bad Habits" è il racconto delle notti in cui Ed Sheeran "sentiva il paradiso prima che il suo mondo implodesse", serate in cui le sue cattive abitudini lo lasciavano quasi tramortito, costretto ad "avere lo sguardo perso nello spazio". Descrizioni molto nitide per Ed Sheeran che racconta anche quanto fosse difficile allontanarsi da quello stile di vita, quanto fosse facile invece perdere le buone intenzioni appena le luci si spegnevano, con il cantante che "da solo conosceva il mondo per andare troppo in fondo". Uno dei concetti che l'artista inglese esalta di più sono gli atti finali della serata, in cui descrive la solitudine del momento, costretto "a parlare con sconosciuti che a malapena conosco". Una strada che pian piano ha cercato di modificare, la ricerca di una via d'uscita che però adesso evita, perché "non posso più scappare".

Il testo di Bad Habits

Ooh, ooh

Every time you come around, you know I can’t say no

Every time the sun goes down, I let you take control

I can feel the paradise before my world implodes

And tonight I had something wonderful

My bad habits lead to late nights, endin’ alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearin’ this will be the last but it probably won’t

I got nothin’ left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes stare into space

And I know I’ll lose control of the things that I say

Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape

Nothin’ happens aftеr two, it’s true, it’s true

My bad habits lead to you

Ooh-ooh, ooh-ooh

My bad habits lеad to you

Ooh-ooh, ooh-ooh

My bad habits lead to you

Every pure intention ends when the good times start

Fallin’ over everything to reach the first time’s spark

It started under neon lights and then it all got dark

I only know how to go too far

My bad habits lead to late nights, endin’ alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearin’ this will be the last but it probably won’t

I got nothin’ left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes stare into space

And I know I’ll lose control of the things that I say

Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape

Nothin’ happens after two, it’s true, it’s true

My bad habits lead to you

Ooh-ooh, ooh-ooh

My bad habits lead to you

Ooh-ooh, ooh-ooh

My bad habits lead to you

We took the long way ‘round

And burned ‘til the fun ran out, now

My bad habits lead to late nights, endin’ alone

Conversations with a stranger I barely know

Swearin’ this will be the last but it probably won’t

I got nothin’ left to lose, or use, or do

My bad habits lead to wide eyes stare into space

And I know I’ll lose control of the things that I say

Yeah, I was lookin’ for a way out, now I can’t escape

Nothin’ happens after two, it’s true, it’s true

My bad habits lead to you

Ooh-ooh, ooh-ooh

My bad habits lead to you

Ooh-ooh, ooh-ooh

My bad habits lead to you

La traduzione di Bad Habits

Ooh ooh

Ogni volta che vieni, sai che non posso dire di no

Ogni volta che il sole tramonta, ti lascio prendere il controllo

Posso sentire il paradiso prima che il mio mondo implori

E stasera ho avuto qualcosa di meraviglioso

Le mie cattive abitudini portano a tarda notte, finendo da solo

Conversazioni con uno sconosciuto che conosco a malapena

Giurando che questo sarà l’ultimo ma probabilmente non lo farà

Non ho più niente da perdere, da usare o da fare

Le mie cattive abitudini portano a fissare gli occhi spalancati nel vuoto

E so che perderò il controllo delle cose che dico

Sì, stavo cercando una via d’uscita, ora non posso scappare

Non succede niente dopo le due, è vero, è vero

Le mie cattive abitudini portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini portano a te

Ogni pura intenzione finisce quando iniziano i bei tempi

Cadere su tutto per raggiungere la scintilla della prima volta

È iniziato sotto le luci al neon e poi è diventato tutto buio

So solo come andare troppo lontano

Le mie cattive abitudini portano a tarda notte, finendo da solo

Conversazioni con uno sconosciuto che conosco a malapena

Giurando che questo sarà l’ultimo ma probabilmente non lo farà

Non ho più niente da perdere, da usare o da fare

Le mie cattive abitudini portano a fissare gli occhi spalancati nel vuoto

E so che perderò il controllo delle cose che dico

Sì, stavo cercando una via d’uscita, ora non posso scappare

Non succede niente dopo le due, è vero, è vero

Le mie cattive abitudini portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini portano a te

Abbiamo preso la strada più lunga

E bruciato finché il divertimento non è finito, ora

Le mie cattive abitudini portano a tarda notte, finendo da solo

Conversazioni con uno sconosciuto che conosco a malapena

Giurando che questo sarà l’ultimo ma probabilmente non lo farà

Non ho più niente da perdere, da usare o da fare

Le mie cattive abitudini portano a fissare gli occhi spalancati nel vuoto

E so che perderò il controllo delle cose che dico

Sì, stavo cercando una via d’uscita, ora non posso scappare

Non succede niente dopo le due, è vero, è vero

Le mie cattive abitudini portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini portano a te

Ooh-ooh, ooh-ooh

Le mie cattive abitudini portano a te