Il significato e il testo di Noi, Valerio Mazzei e la favola di un amore passato mai andato via Dopo un annuncio negli scorsi giorni su Instagram, Valerio Mazzei ha pubblicato il suo quinto singolo: si tratta di “Noi”, una ballad romantica che racconta un amore mai andato via per il cantante romano. Dai ricordi nostalgici del passato a ciò che potrebbero rivivere, come un’alba o come la complicità per cantare insieme le canzoni in auto, “Noi” è l’emblema di un amore che non è ancora parte del suo passato.

A cura di Vincenzo Nasto

L'episodio musicale n°5 di Valerio Mazzei è finalmente fuori: si tratta di "Noi", il nuovo singolo che arriva dopo "Sigaretta (post-caffé)", annunciato solo pochi giorni fa su Instagram. Il brano raccoglie tutte le sensazioni della rivelazione della Generazione Z, in grado di descrivere con poche e semplici immagini il rapporto di coppia. È il tempo della meraviglia, un passato in cui i momenti volavano via "come bolle di sapone", ma in cui viene anche mostrata tutta la speranza nel futuro da parte del cantante, la promessa di un arrivederci che viene sintetizzata in: "C’è che ho bisogno di te, quando scende la pioggia, quando il cielo si appoggia lentamente sul mare, come facevi con me". La copertina del singolo vede il cantante di fronte a un palazzo, con lo sguardo rivolto verso l'alto, mentre da una finestra vengono gettate giù le sue felpe e i suoi maglioni. Una timeline visiva in cui il dubbio di come andrà a finire la relazione raffigura l'incertezza del brano.

Il significato di Noi

Il brivido di una nuova alba si scatena nella nuova ballata di Valerio Mazzei, uno dei più importanti riferimenti musicali della Gen Z, prima creator di TikTok, approcciatosi solo negli ultimi 12 mesi alla sua passione per la musica. "Noi", che segue i singoli "Sigaretta (post-caffè)", "Per davvero", "Lungotevere", "12 Luglio", "24 ore", è un brano molto più romantico rispetto ai precedenti, che racconta il passato con occhi nostalgici, ma senza chiudere alcuna porta a un futuro che potrebbe rivederlo allineato vicino alla sua partner. Pochi passaggi in cui il cantante romano mostra la sua voglia di futuro: "C’è che ho bisogno di te, quando scende la pioggia, quando il cielo si appoggia lentamente sul mare, come facevi con me". La tematica del viaggio ritorna, e l'immagine dell'auto con la radio accesa, con i due ragazzi sorpresi a cantare anche senza ricordare le parole, segna uno dei momenti più emotivi nel brano "Noi", che recita: "la Radio che canta e come stupidi quando non sappiamo le parole nananana".

Il testo di Noi

Noi come voliamo via

come bolle di sapone

come il sale, il sole e la seggiovia

e poi c’è, c’è che ho bisogno di te

quando scende la pioggia

quando il cielo si appoggia lentamente sul mare come facevi con me

Se chiudo gli occhi sento i brividi

e l’alba lontano una notte

noi due chiusi in macchina

la radio che canta e come stupidi

quando non sappiamo le parole nananana

però mi manchi come l’Italia

il sabato una dedica la strada di casa

e la tu voce che fa nananana

Noi come voliamo via

come i giorni ad Agosto

come i soldi come una melodia

e sai che c’è, c’è che mi chiedo perché

passano le settimane ma qualcosa rimane

a volte pure le strade mi ricordano te

Se chiudo gli occhi sento i brividi

e l’alba lontano una notte noi due chiusi in macchina

la radio che canta e come stupidi

quando non sappiamo le parole nananana

però mi manchi come l’Italia

il sabato una dedica la strada di casa

e la tu voce che fa nananana

Noi dentro quelle nostre foto in galleria

ti ho detto vaffanculo ma sai era una bugia

volevo dire noi e non mandarti via

tenerti sempre qui, ancora sempre qui

Se chiudo gli occhi sento i brividi

e l’alba lontano una notte noi due chiusi in macchina

la radio che canta e come stupidi

quando non sappiamo le parole nananana

mi manchi come l’Italia

il sabato una dedica la strada di casa

e la tu voce che fa nananana