Il significato e il testo di Sigaretta (post caffè), Valerio Mazzei e le abitudini in una relazione Dopo aver ricordato con emozione l’uscita a un anno di distanza di “12 luglio”, uno dei primi brani di Valerio Mazzei dedicati alla sua infanzia e alla scomparsa della madre, il giovane creator ha da poche ore pubblicato il suo nuovo singolo “Sigaretta (post caffè), un brano sulle piccole abitudini in una relazione.

A cura di Vincenzo Nasto

Poche settimane fa aveva festeggiato l'anniversario della pubblicazione di uno dei suoi primi brani, "12 luglio", forse il più importante perché ricordava la sua infanzia e la scomparsa della madre nel 2011. Nelle ultime ore invece Valerio Mazzei è ritornato con il suo nuovo singolo "Sigaretta (post caffè)", un brano che ritorna sul tema dell'amore come gli ultimi singoli "Per davvero" e "Lungotevere", però con un mood diverso, una tranquillità che accompagna anche le note, questa volta leggere del brano. Al centro della canzone le piccole abitudini della sua relazione, dai fiori del Bangla del centro, alle cene assieme, a quel singolo momento della giornata: la sigaretta dopo il caffè che diventa momento di riflessione su ciò che avviene attorno a sé.

Il significato di Sigaretta (post caffè)

Una tipica giornata di Valerio Mazzei è il mondo attorno a cui gira "Sigaretta (post caffè)", il nuovo singolo del creator romano, che arriva a mesi di distanza da "Lungotevere" e "Per davvero", dove il giovane cantante aveva offerto una visione contrastante delle relazioni, dal romanticismo alla sofferenza, dall'amore all'addio. Nelle ultime ore è ritornato con "Sigaretta (post caffè), annunciato su Instagram e TikTok, che racconta le abitudini quotidiane di Mazzei, con al centro un rito: quello della sigaretta dopo il caffè. Il brano è anche il luogo per raccontare le piccole abitudini di una relazione, dai "fiori dal Bangla del centro, così fai m’ama non m’ama davvero per i corridoi" alla cena insieme per cui "devo prepararmi che stasera ho prenotato, ma questa volta non ci casco anche tu farai ritardo". Il mood leggero, grazie anche alla melodia del banjo, riporta il giovane cantante sulle note pop che avevano caratterizzato le sue prime canzoni, un tappeto a lui più congeniale.

Il testo di Sigaretta (post caffè)

E le coperte mi stanno strette

come le tue sveglie quando suonano tardi non ho tempo di niente, di fretta

mi lavo i denti e dopo una sigaretta

colazione fuori, al bar della metro

così non c’è il sole che ti brucia sugli occhi

ti ho preso dei fiori dal Bangla del centro

così fai m’ama non m’ama davvero per i corridoi

magari in stazione così sei già pronta per prendere il prossimo treno

e ti vedo che guardi il telefono ma dopo un secondo già cambi espressione

Leggi anche Il significato di Narciso, in cui Beba racconta la sua relazione tossica

La sigaretta presa dopo il caffè

ma con la testa sono già a stasera

se ti va ti porto a cena e non so niente di te

la sigaretta presa dopo il caffè

non ho la testa non fare l’offesa na na na

ti porto a cena e sai già troppo di me

Ho il sonno del dopo pranzo

mi stendo sul divano fino a quando non mi addormento

sogno la mia serata con te

finchè non sono le sei quando mi sveglio

meglio, almeno riposato

ma devo prepararmi che stasera ho prenotato

ma questa volta non ci casco anche tu farai ritardo

quindi la prendo comoda e poi parto

La sigaretta presa dopo il caffè

ma con la testa sono già a stasera, se ti va ti porto a cena e non so niente di te

la sigaretta presa dopo il caffè

non ho la testa non fare l’offesa na na na

ti porto a cena e sai già troppo di me

di me

di me

Così per caso ci troviamo davanti al cielo

che ci nasconde per quello che siamo

anche se solo stasera così per gioco

ti scopro come da piccoli a nascondino dietro un muro di fuoco dove non fai entrare nessuno tranne me

La sigaretta presa dopo il caffè

ma con la testa sono già a stasera

se ti va ti porto a cena e non so niente di te

la sigaretta presa dopo il caffè

non ho la testa non fare l’offesa na na na

ti porto a cena e sai già troppo di me

di me

di me