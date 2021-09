Il significato di “scuol4”, tha Supreme e il suo passato da studente in tendenza su TikTok Dopo il successo nella produzione di “Perdonami” per Salmo e la collaborazione con Dani Faiv e Nitro, il terzo singolo di tha Supreme, pubblicato nel 2018, “scuol4” è quello che gli apre le porte del successo, che lo porterà alla pubblicazione dell’album triplo platino “236451”: nel frattempo, il singolo è ritornato in tendenza su TikTok per il ritorno a scuola dei giovani studenti.

A cura di Vincenzo Nasto

In queste settimane il ritorno a scuola, soprattutto in presenza, apporterà cambiamenti notevoli nella vita quotidiana dei ragazzi, e con l'attività in presenza già molti ragazzi sui social hanno mostrato la loro grande felicità, ma anche i primi sintomi di chi anche prima di cominciare, già non ha più voglia di frequentare l'ambiente scolastico. Su TikTok questo fenomeno ha preso il via anche grazie al brano di tha Supreme "Scuol4", un singolo tra i più fortunati del 2018 per il cantante romano, diventato un evergreen sulla piattaforma cinese per essere utilizzato come audio degli studenti infelici dell'inizio della scuola. Anche quest'anno sembra essere ritornato, con il brano di nuovo in tendenza su TikTok, che ha superato da poche ore i 30mila video con l'audio in sottofondo.

Il significato di Scuol4

Dopo " 6itch" e "5olo", i primi due singoli in cui tha Supreme si è espresso con le sue abilità canore, aiutato sicuramente dall'utilizzo dell'autotune, sicuramente "scuol4" diventa l'episodio fortunato della sua carriera, un brano in grado di guadagnare il riconoscimento di singolo d'oro, tra i più giovani a conseguirlo. Anche se la sua carriera nell'industria discografica viene segnata all'inizio dalla produzione del singolo "Perdonami" per Salmo, "Scuol4" può essere riconosciuto come il primo successo della giovane youngstar romana, anche per la prima apparizione del suo avatar in un video ufficiale. Il brano racconta la scelta da parte di Davide Mattei di abbandonare la scuola per dedicarsi esclusivamente al suo percorso musicale, una scelta che a posteriori sembra avergli portato fortuna. Nel singolo riconosce come motivi per l'abbandono scolastico anche una certa diffidenza dagli altri ragazzi, una grande voglia di esprimersi musicalmente e la voglia di allontanarsi da una massa che non riconosce come vicina e definisce "finta".

Il successo su TikTok

"Bro ma aspetta un istante, ma di cosa stai parlando?". È questo uno dei versi più utilizzati del brano "Scuol4" di tha Supreme su TikTok, con le espressioni facciali degli studenti che cambiano nel momento in cui ricordano che tra pochi giorni o addirittura la stessa mattina dovranno ritornare a scuola. Parallelamente all'arrivo del nuovo anno scolastico, uno dei primi singoli di tha Supreme ritorna in tendenza, superando i 30mila video in cui viene utilizzato il brano in sottofondo. Tra i creator più famosi ad aver utilizzato il brano ritroviamo Diego Lazzari, ma anche Sespo, Vincenzo Cairo e Simone Vandelli.

Il testo di Scuol4

yah, ah, yah, ah, yah

Io che non andavo a scuola, uh

Mamma mi chiamava, mi diceva, "Che fai?"

Entro in seconda ora, yah

Ma poi non entravo tra mille pensieri

Quindi sbuffo marijuana

Quindi figlio di puttana, stai lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico okay

Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, uh

Mamma già sapeva

Dai ma poi che importa se mi prendo una sbroccata, yah

Lì no, non c'entravo

Ho lasciato stare quando ho visto una puttana

Quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico okay

Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, yah

Sempre all'ultimo banco, uh

Le formule non le so, yah

Non puoi dirmi di no

Non distrarmi se poi quando parlo ti fotto, uh

Troppo easy, mille grazie, yah

Troppi, troppi finti "Come va?"

Vaffanculo e dimmi ora che ti serve

Che godo a dirti no

Come sto? Non lo so

E se lo so lo vengo a dire a te che parli dietro

Come no, dico boh

Non ci sto e se ci sto

Con quelli come te io resto freddo, yah, uh

Venti chiamate perse, non mi inculo nessuno

La testa mi esplode, il cell pure, yah

Io che non andavo a scuola, uh

Mamma mi chiamava, mi diceva, "Che fai?"

Entro in seconda ora, yah

Ma poi non entravo tra mille pensieri

Quindi sbuffo marijuana

Quindi figlio di puttana, stai lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico okay

Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, uh

Mamma già sapeva

Dai ma poi che importa se mi prendo una sbroccata, yah

Lì no, non c'entravo

Ho lasciato stare quando ho visto una puttana

Quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico okay

Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, yah

Bro, ma aspetta un istante

Ma di cosa stai parlando?

Per essere tuo amico devo vestirmi così?

Ma proprio col cazzo, ehi

Guarda, bro, piuttosto non mi vesto

Rido, ahah, non ti cago, non ti penso

Grazie mamma che mi ha fatto un po' diverso

Bella trama, bella merda, se ci penso

Resto perso tra mille pensieri, yah, yeah

E tu che mi dici come fare

Ma ti ascolto proprio no fra', yeah

Guarda dove sono senza te fra', eh, yah

Ma io che non andavo a scuola, uh

Mamma mi chiamava, mi diceva, "Che fai?"

Entro in seconda ora, yah

Ma poi non entravo tra mille pensieri

Quindi sbuffo marijuana

Quindi figlio di puttana, stai lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico okay

Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, uh

Mamma già sapeva

Dai ma poi che importa se mi prendo una sbroccata, yah

Lì no, non c'entravo

Ho lasciato stare quando ho visto una puttana

Quindi figlio di puttana, sta lontano dai miei guai

Non ti conto, proprio no

Parli e dico okay

Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, yah

Ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, yah

Okay, ma mi sentivo un po' sprecato a scuola, yah