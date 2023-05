Il ritorno di Calcutta in concerto, annunciato il Relax Tour: “Il disco fuori con calma” A quattro anni di distanza dagli ultimi live da protagonista, Calcutta ha annunciato il suo ritorno dal vivo con il Relax Tour: la prima tappa il 2 dicembre a Firenze.

A cura di Vincenzo Nasto

Calcutta, foto di Comunicato Stampa

L'ultima volta era salito sul palco di Bologna durante il Noi, Loro e gli Altri tour di Marracash per cantare insieme a lui uno dei pezzi più iconici dell'album: Laurea ad Honorem. È ritornato Calcutta, o almeno lo farà sicuramente il prossimo dicembre: il cantautore di Latina ha improvvisamente pubblicato sui propri profili social la locandina del suo Relax Tour: otto concerti nei palasport delle principali città italiane, a distanza di quattro anni dagli ultimi live da protagonista. Si inizia il 2 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire il 3 dicembre all’Unipol Arena di Bologna, il 7 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, il 10 dicembre al Palaflorio di Bari, il 12 dicembre al Palapartenope di Napoli, il 14 dicembre alla Kioene Arena di Padova, il 16 dicembre al Pala Alpitour di Torino. Il tutto si conclude a Milano, il 18 dicembre al Mediolanum Forum.

Gli ultimi anni di Calcutta

A cinque anni dal suo ultimo album, Evergreen, Edoardo D'Erme, il vero nome dell'autore classe 1989, ha annunciato il suo ritorno live, che preannuncia anche l'uscita di nuova musica. Per risalire agli ultimi singoli pubblicati, bisogna ritornare nel 2019, quando il cantante originario di Latina pubblicava Due Punti e Sorriso (Milano Dateo), girando poi l'Italia l'estate successiva tra Lucca Summer Festival e Collisioni, passando per Rock In Roma e Milano Summer Festival. Da lì in poi un silenzio attonito sui social, che viene rotto solo da alcune collaborazioni con star della musica italiana. Dopo aver curato la veste sonora di RaiRadio2 e i jingle del Gr, Meteo e Onda Verde, ha lavorato a una nuova versione di Altrove con Morgan, ma non solo. Perché nel 2021 viene pubblicato anche Noi, Loro e gli Altri di Marracash che lo invita nel singolo Laurea ad Honorem, di cui Calcutta interpreta il ritornello.

Il ritorno musicale con il Relax Tour

Senza dimenticare che nel 2021 entra a far parte della giuria dello Zecchino d'oro, insieme a Cristina D'Avena. Più recentemente invece, in vista del Festival di Sanremo 2023, è stato uno degli autori del brano Mare di Guai per la giovanissima Ariete di Bomba Dischi, l'etichetta che lo ha accompagnato negli anni. Adesso bisognerà attendere il 2 dicembre per il ritorno su un palco, questa volta da protagonista. Al Nelson Mandela Forum di Firenze si attende una gran cornice di pubblico: i biglietti saranno in vendita dalle ore 13:00 di martedì 23 maggio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Il calendario del Relax Tour