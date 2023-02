Ariete a Sanremo 2023: ormai la cantante di Mare di guai non è più una sorpresa Ariete ha confermato il suo talento al Festival di Sanremo 2023, tra luci, come il brano Mare di Guai, e le ombre, come la scelta della cover con Sangiovanni.

A cura di Vincenzo Nasto

Ariete a Sanremo 2023, foto di Lapresse

Ariete al Festival di Sanremo 2023 ha fatto ciò che è giusto fare: dividere la platea, raccontare la sua storia, senza esser inquinata da narrazioni esterne. Non c'era assolutamente bisogno di strafare nel suo esordio all'Ariston, ma di confermare un processo di riconoscimento nella discografia italiana, che è arrivato con l'endorsement di alcuni tra i più grandi addetti ai lavori del settore. Il suo brano, Mare di guai, è stato prodotto da Dardust, aka Dario Faini, e il pezzo è stato scritto a quattro mani con Calcutta. Tutto per eccellere anche nel risultato finale? Forse ancora no, Ariete si è mostrata matura sul palco, ma acerba nelle combinazioni comunicative che il festival riserba, in cui bisogna trovare un proprio spazio e un proprio racconto per insinuarsi nelle maglie dei vincitori.

Ariete a Sanremo 2023 con Mare di guai

E pensare che le premesse per una rilettura di Mare di guai erano arrivate nei giorni precedenti al Festival di Sanremo 2023. La giovane cantante di Anzio aveva dovuto subire la forza del suo racconto in Mare di guai, facendo passare in secondo piano la canzone, ma solo il suo messaggio Lgbtq+. Più volte, la sua presenza è stata paragonata a quella di Valeria Vaglio con Ore ed ore al Festival di Sanremo 2008. La sua via crucis narrativa si è però subito fermata alla sua prima apparizione sul palco: Mare di guai rappresenta infatti un tentativo lontano dall'aspetto catchy di Sanremo, ancora troppo acerbo in determinate dinamiche. La sua esibizione non ha lasciato dubbi però sulle qualità della cantante, che avrebbe potuto tranquillamente viaggiare nelle prime 10 posizioni.

La cover di Centro di gravità permanente con Sangiovanni

Quattro posti, molto probabilmente, sono stati "persi" durante la serata delle cover e dei duetti. La scelta, coraggiosa da una parte, di invitare Sangiovanni sul palco per una riedizione di Centro di gravita permanente di Franco Battiato, ha acceso i fari sui lati ancora da levigare per una cantante del suo talento. Una riproduzione hyper-pop di un pezzo classic come quello di Battiato, con una platea esigente e nostalgica come quella del Festival, ha prodotto un'incomprensione che Ariete ha pagato a caro prezzo. Soprattutto il ritornello, apparso distopico dal punto di vista musicale, ha fatto retrocedere di alcune posizioni la cantante.

La sua direzione dopo Specchio e il Festival

Non abbiamo dubbi che Mare di guai diventerà una delle canzoni più ascoltate del Festival in streaming, e lo dimostrano già i numeri collezionati nella prima settimana: oltre tre milioni di ascolti raccolti su Spotify. L'immaginario della cantautrice non è stato minimamente intaccato anche durante le puntate del Festival e questa è una delle forze maggiori applicate da Ariete al suo percorso: un tratto identificativo che le ha permesso di saltare da hit mainstream come L'ultima notte, a brani più introspettivi come Castelli di lenzuola. I brani qui citati sono contenuti in Specchio, il suo primo album disco ufficiale, datato 24 febbraio 2022. A quasi un anno di distanza, sono stati annunciati anche i tre appuntamenti nei palazzetti: si parte il 10 ottobre a Napoli al Palapartenope, passando per il Palazzo dello Sport a Roma il 21 e il 28 a Milano al Mediolanum Forum. Nel frattempo, la sua risposta nell'intervista di Fanpage.it rispetto al concept dell'album Specchio, potrebbe chiarire anche al pubblico, la sua partecipazione e la sua attitude a Sanremo 2023: "(Pubblicare questo progetto) per me è come dire: siamo stati due anni assieme e adesso questo specchio è di tutti. A prescindere dalla vostra etnia, da chi amate e che storia avete, questo specchio è di tutti".