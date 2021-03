Finito Sanremo 2021 è la volta dello Zecchino d'oro, la principale manifestazione canora per i più piccoli, vera istituzione del nostro Paese che quest'anno arriva alla 64a edizione. La rassegna si terrà il prossimo dicembre, ma si comincia fin da subito a fare i casting per capire chi sarà a contendersi la vittoria finale. Oggi sono stati resi noti i nomi della giuria che sceglierà i candidati nei casting che anche quest'anno, come nel 2020, si faranno online "per dare a tutti i bimbi d’Italia la possibilità di partecipare senza rischi: gli aspiranti solisti possono caricare, fino al 10 maggio, i propri video su una piattaforma web dedicata" come dice la nota stampa.

La giuria dello Zecchino d'oro

Contestualmente a questa notizia sono anche stati resi noti i giudici che sceglieranno le canzoni e c'è anche qualche sorpresa. In giuria, infatti, oltre ai rappresentanti dell'Antoniano, ci saranno anche Cristina D'Avena e Calcutta, con la prima che ovviamente non sorprende mentre il secondo porta all'Antoniano il cantautorato pop italiano contemporaneo. Assieme a loro, in giuria, ci saranno anche Arianna (cantante pop e musical), Arianna Salomoni (Rai1), Sonia Farnesi (Rai Ragazzi), Alessia Riccardi (Sony Music Entertainment Italy), Marco Rossi (Rainbow), Michela Carrara (Rai Radio Kids), Rudy Zerbi e Laura Antonini (Radio Deejay), Duccio Pasqua (Radio Rai 1), Maria Grazia Novelli (insegnante), Nicole Bianchi (giornalista Istituto Luce Cinecittà, autrice tv), Federico Fiecconi (Graffiti), Sarah Pozzoli (Focus Junior), Francesca Agrati (Topolino), Eddy Anselmi (giornalista), Mussi Bollini (Rai Ragazzi), Lucio Fabbri (Direttore Musicale Compilation 64° Zecchino d’Oro).

Come partecipare alla selezione dello Zecchino d'oro

Alla selezione potranno partecipare bambini dall'età compresa tra 3 e 10 anni che non dovranno essere talenti o avere vocalità straordinarie, come si legge nella nota, ma solo i migliori interpreti per i brani in gara. Per partecipare bisognerà, dall’11 marzo e fino al 10 maggio, inviare "un video della durata di un minuto in cui i piccoli interpreti eseguono una canzone da scegliere tra un gruppo di canzoni del repertorio dello Zecchino d’Oro" a cui aggiungere un video di presentazione.