Morgan e la collaborazione con Calcutta in “Altrove”: “La canzone più bella di inizio millennio” A 18 anni dalla sua pubblicazione, Morgan ha accettato di lavorare di nuovo su uno degli episodi più fortunati della sua carriera musicale: stiamo parlando di “Altrove”, il primo singolo da solista del cantante dopo l’esperienza con i Bluvertigo e brano che apriva le porte a “Canzoni dell’appartamento”. Al suo fianco il cantautore Calcutta, in una nuova versione del brano.

A cura di Vincenzo Nasto

"Canzoni dell'appartamento" è uno dei progetti più importanti nella carriera solista di Marco Castoldi, in arte Morgan, dopo il successo dei Bluvertigo, un progetto che nel 2003 si aggiudicò la Targa Tenco nella categoria miglior album. Uno dei singoli più rappresentativi del disco fu "Altrove", oltre sei milioni e mezzo di visualizzazioni per il video ufficiale su Youtube, e che potrebbe avere una seconda vita dopo l'annuncio dello stesso cantante nelle scorse ore. Attraverso il suo profilo Instagram, Morgan ha prima postato nelle storie per poi lasciarlo in quelle in evidenza, un messaggio: "La nuova versione di Altrove 2021, Morgan e Calcutta. Presto ovunque".

Calcutta al fianco di Morgan per la nuova versione di Altrove

È stato il primo singolo di Morgan da solista e non più da frontman dei Bluvertigo, uno degli episodi più fortunati della sua carriera musicale: stiamo parlando di "Altrove", brano che ha aperto le danze del primo progetto solista dell'ex Bluvertigo "Canzoni dell'appartamento", pubblicato nel 2003, stesso anno in cui si aggiudicò la Targa Tenco come miglior disco d'esordio. Il brano, ispirato dal giro di basso di "Stand by Me" di B. B King, è stato ripreso 18 anni dopo dallo stesso cantante, che ha annunciato poche ore fa su Instagram una nuova versione: questa volta, al suo fianco il cantautore Calcutta, una carta insolita che potrebbe sorprendere nella melodia del brano. Un singolo che nel tempo ha forgiato la sua fama, dal successo del video ufficiale pubblicato nel 2006, che vede protagonista Morgan nel suo appartamento, riferimento al nome dell'album, e che nel 2015 è stato certificato disco d'oro dalla Fimi.

La canzone più bella del nuovo millennio e il manoscritto come NFT

"Altrove" ha avuto un successo nazionale anche grazie all'incoronazione ricevuta dalla rivista Rolling Stone, che ha incoronato il singolo come "la più bella canzone del nuovo millennio in Italia". Un riconoscimento anche pratico, essendo uno dei brani più ricercati durante gli eventi di musica live in cui Morgan è ospite, come negli scorsi giorni in Puglia, dove il cantante si è esibito davanti a un grande pubblico. Un concerto che, come ha affermato lo stesso Morgan su Instagram, gli ha riconsegnato l'aria, la sua natura "dopo due forzati anni di clausura". La fama di "Altrove", arricchita negli anni dalle tante sfumature caratteriali mostrate in pubblico dallo stesso Morgan, ha permesso al cantante lo scorso aprile di mettere all'asta il manoscritto del brano come NFT sulla piattaforma commerciale OpenSea.