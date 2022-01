Il 2022 di Amici si accende dopo la strigliata di Maria De Filippi e la lite tra Elena e LDA La prima puntata del 2022 ha evidenziato quanto la gara sia entrata nel vivo, dopo la strigliata di Maria De Filippi e la lite tra Elena e LDA.

A cura di Vincenzo Nasto

Gli animi accesi sono il simbolo di un nuovo anno per Amici di Maria De Filippi, che arrivata nei mesi fondamentali della nuova edizione, incomincia a mettere sotto la lente di ingrandimento i problemi tra i concorrenti in gara. Solo qualche settimana fa, nelle festività natalizie, i giovani concorrenti avevano dovuto subire la sfuriata della conduttrice, per non aver fatto i compiti assegnati dai professori, ma soprattutto per non aver tenuto in ordine la casetta in cui vivono i giovani cantanti. Una situazione estrema, che si è riflessa anche nella prima puntata del 2022 delle scorse ore, che ha visto addirittura sette cantanti andare in sfida con Berna, un nuovo profilo che ha presentato sul palco del talent musicale "Re Artù". Un'edizione che si fregia già delle prime certificazioni FIMI, come è avvenuto per Albe, ma soprattutto per LDA, che con la sua "Quello che fa male", ha conquistato il disco di platino in quattro mesi, anche prima di ciò che aveva fatto la rivelazione 2021 Sangiovanni con "Lady". Su Spotify, nelle ultime ore è presente anche la playlist dell'edizione 2021-2022 del programma, l'ennesimo tentativo della trasmissione di trasmigrare su altre piattaforme, replicando il successo dello scorso anno. Nel frattempo, in casa gli animi si accendono anche tra i concorrenti, con la settimana scorsa teatro di una delle liti più feroci di questa edizione: da una parte LDA, dall'altra Elena. Lo scontro, avvenuto tra le mura domestiche, ha messo l'accento su ciò che avverrà da qui in avanti nel programma: una competizione senza esclusione di colpi.

La strigliata di Maria De Filippi e LDA in sfida

Dopo un 2021 a cavallo tra due edizioni di Amici di Maria De Filippi che passeranno alla storia per il successo del programma e dei loro concorrenti, il 2022 sembra aver accesso la miccia a quest'edizione del programma, soprattutto dopo i toni avuti nelle festività natalizie dai concorrenti, ma soprattutto dalla conduttrice. Infatti, se il programma aveva chiosato nel 2021 con il record di LDA, vincitore del disco di platino record con "Quello che fa male" in quattro mesi, i giorni di pausa tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, sono diventati l'immagine di ciò che sarà il programma da qui ai prossimi mesi, quelli decisivi per i concorrenti e per le loro carriere. Infatti, dopo la strigliata di Maria De Filippi ai giovani cantanti e ballerini per non aver concluso i compiti assegnati dai loro professori nelle scorse settimane, la prima puntata del 2022 ha aperto uno scrigno, svelando la tensione e i toni accesi che ci accompagneranno nelle prossime settimane. Sette artisti in sfida, la punizione dei professori nei confronti degli allievi: Albe, Aisha, Sissi, Elena Alex, Lda e Luigi. Contro di loro, lo sfidante Berna, che ha presentato l'inedito "Re Artù". È proprio LDA a sfidare il nuovo cantante, prima esibendosi con l'inedito "Scusa", per poi bissare il successo con la cover di Cesare Cremonini "La nuova stella di Broadway". Le due esibizioni gli valgono la permanenza in casa, e l'ennesimo attestato di stima di giudici e pubblico.

Lo scontro tra Elena e LDA

Dal palco all'universo digitale, per replicare il successo della scorsa edizione. La trasmissione e tutti gli inediti dei cantanti di Amici sbarcano insieme in una playlist ufficiale del programma, un tentativo di ripetere l'esperienza folgorante dell'edizione 2020/2021, che vide il quartetto composto da Aka7even, Deddy, Sangiovanni e Tancredi, tra gli artisti più streammati in Italia sulla piattaforma. Ma non solo rose e fiori nel programma di Canale 5, che dopo aver vissuto il successo di Albe e LDA, rispettivamente con "Millevoci" e "Quello che fa male", sta vivendo anche uno dei momenti più accesi nella casa: lo scontro tra LDA e Elena. I due giovani cantanti, negli scorsi giorni, sono arrivati a uno scontro verbale molto pesante, influenzato anche dal rimprovero di Maria De Filippi per la pigrizia dimostrata dai protagonisti di questa edizione nelle festività natalizie. L'argomento al centro della discussione? Le pulizie domestiche all'interno della casetta, con LDA che ha subito indicato Elena come elemento debole della catena di pulizie, con la cantante che in maniera vibrante ha risposto a tono: "Almeno abbi la decenza di non sparare scemenze. Con che faccia mi vieni a dire perché tu li posi solo, quando mi dici lo facciamo insieme e dici io li lavo e tu li posi. Io ci sto un'ora a lavare i piatti, perché io li lavo bene". Lo scontro è proseguito con le lacrime della ragazza, scappata poi in camera da sola: nessun segno di pace nelle ore successive, con la ragazza che ha allontanato malamente il cantante, affermando di non volergli parlare.