Aka7even dopo la vittoria agli MTV Ema: “Il mio sogno è collaborare con Ed Sheeran” Dopo il successo internazionale di “Loca” e quello ai MTV Ema 2021 come “Italian Best Act”, Aka7even racconta la sua felicità in un’intervista a Fanpage.it.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo aver annunciato un nuovo percorso con il singolo "6 PM" e in attesa del suo esordio letterario con il libro "7 vite", Aka7even lo scorso 14 novembre in Ungheria si è aggiudicato il titolo di "Best Italian Act" agli Mtv Ema 2021. Una vittoria che lo ha visto battere la concorrenza, oltre che dei Maneskin, anche di Caparezza, Madame, Rkomi. Proprio nel festeggiare la vittoria, Luca Marzano, il vero nome di Aka7even, ha voluto rendere omaggio anche ai Maneskin, che nel frattempo si sono aggiudicato il titolo di "Best Rock". Un'emozione grandissima per Aka7even, che premia i quattro anni di lavoro e il suo percorso post-Amici, ma soprattutto mette nel mirino il sogno del giovane cantante campano: collaborare con le grandi stelle internazionali, come quell'Ed Sheeran che si è trovato sul palco della Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria.

Domenica 14 novembre, Best Italian Act, una vittoria incredibile. Raccontami le sensazioni, le emozioni ma soprattutto il momento della premiazione.

Non è la cosa che mi aspettavo, ma è la conseguenza di tutto il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni. Una soddisfazione per me, per la mia famiglia e per chi ha creduto nel mio progetto. A dire la verità, prima della premiazione ero stra-agitato, però ci avevano spiegato già come si dovesse svolgere e come fosse più facile rispetto alle altre volte. Però immagina un palco grosso, ma veramente grosso e ai tuoi lati ci sono Ed Sheeran e Maluma, quindi tanta roba.

Cosa ha significato per te questo premio, soprattutto dopo il successo nazionale e internazionale di Loca?

Era il mio sogno da piccolo. Pensa che da quando ho incominciato a fare musica, è sempre stato il mio obiettivo collaborare con artisti internazionali, come Justin Bieber e Ed Sheeran. Quando sono stato premiato su quel palco, penso di aver raggiunto il mio primo vero traguardo.

Una vittoria che hai condiviso, anche sui social, con i Maneskin. Quanto sono stati importanti per la distribuzione internazionale della musica italiana in quest'ultimo periodo e che tipo di rapporto vi lega?

Io e i Maneskin abbiamo fatto la stessa edizione di X Factor, e anche se non sono arrivato in finale come loro, una buona parte del percorso l'abbiamo fatta assieme. C'era già un rapporto quindi, che purtroppo negli anni successivi non è stato mantenuto anche a causa del diverso modo di vivere la musica. Però appena ci siamo visti, subito ci siamo ritrovati e sono molto contento della loro vittoria. Addirittura sul web gira un video in cui sono molto più gasato per la loro vittoria che per la mia.

C'è qualcosa che ruberesti al loro percorso?

Non prenderei nulla del successo dei Maneskin. Non perché credo che il loro successo sia sbagliato anzi, soprattutto con tutti i record che hanno letteralmente distrutto in Italia e in Europa. Però voglio costruire qualcosa di mio, per come sono fatto io.

Nel frattempo, questa vittoria arriva a pochi giorni dall’uscita del tuo esordio letterario con 7 vite: vorresti poter aggiungere un nuovo capitolo in questo momento?

Sarebbe bellissimo, purtroppo il libro è già in stampa. Ci accontentiamo dell'immagine della vittoria, un ricordo incredibile.

Quanto è stato importante il nuovo singolo 6 Pm, soprattutto accanto al video ufficiale con cui coinvolgi la creator di TikTok Cecilia Cantarano?

Guarda l'intenzione era quella di far affacciare le persone, anche le più diverse, alla mia musica e sapevo che Cecilia mi avrebbe potuto aiutare. È una bravissima ragazza ed è una delle migliori in ciò che fa, ammetto che mi ha aiutato tanto. Il singolo è l'inizio di un nuovo percorso, in cui Luca tocca Aka7even e i due personaggi non sono più così distinti.