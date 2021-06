I Maneskin e Miley Cyrus sono sempre più in sintonia. La cantante americana, ex stellina Disney arrivata ad essere uno dei personaggi più iconici del pop degli ultimi anni, aveva già dimostrato il suo interesse verso la band dopo la vittoria all'Eurovision, premiandoli con il "Follow" alla loro pagina Instagram. Loro, i Maneskin, si stanno letteralmente prendendo tutto. Dopo la vittoria a Sanremo e il successo all'Eurovision 2021, stanno vivendo una rapidissima ascesa. In poche settimane "Zitti 20e Buoni" si è classificata tra le prime 20 canzoni della Top 100 britannica: è la prima volta in 30 anni per un brano in italiano. Un successo confermato anche negli Usa, visto che la loro canzone si è posizionata 26esima nella Billboard 200.

Aria di collaborazione tra i Maneskin e Miley Cyrus

L'attenzione di Miley Cyrus non è passata affatto in sordina nello studio dei Maneskin che, pochi giorni dopo il "Segui" della cantante su Instagram hanno pubblicato un video taggando la sua pagina con annessa l'emoticon di un cuoricino. Nel video, Damiano canta qualche nota di "Midnight Sky", il brano che è parte dell'ultimo brano della cantante, "Plastic Hearts" uscito lo scorso 27 novembre. Cyrus non ha perso tempo a replicare, ripostando sul suo account da 133 milioni di follower, il video di Damiano. "I miei migliori amici", scrive la cantante come se già ci fosse una certa sintonia. Chissà che non sia già in progetto una collaborazione tra la cantante di "Wrecking ball" e il gruppo italiano.

Il successo inarrestabile dei Maneskin

Non solo sono riusciti dopo 20 anni a far salire nella classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Uk la loro "Zitti e Buoni", ma hanno portato anche "I wanna be your slave". Il brano ha registrato un vero e proprio boom di ascolti internazionali, facendo da apripista al resto delle canzoni contenute nel loro secondo album "Teatro d'ira Vol.1". Un riscontro già anticipato dal successo in termini di riproduzioni in streaming su Spotify, in quasi tutti i paesi che hanno partecipato all'Eurovision 2021, nei quali in genere, fino ad ora, l'Italia ha sempre fatto fatica a farsi valere, soprattutto con brani rock cantati in italiano.