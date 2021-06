Spulciando le tendenze su Twitter nella serata di mercoledì 2 giugno, spunta il nome di Miley Cyrus. Non è certo la prima volta che la cantante faccia parlare di sé, ma in questa occasione il motivo è piuttosto particolare e riguarda la band italiana più chiacchierata delle ultime settimane: i Maneskin.

Miley Cyrus fan della band

Ebbene sì, i vincitori di Sanremo 2021 e dell'Eurovision Song Contest sono arrivati anche oltreoceano, dove già hanno un folto parterre di fan pronte ad ascoltarli e a cantare a squarciagola le loro canzoni a cui si aggiunge anche una seguace d'eccezione, stiamo parlando di Miley Cyrus. La regina del pop-rock, infatti, ha mostrato particolare interesse per il successo della band made in Italy che ha scardinato la concezione del rock italiano, avvicinandolo a quello più diffusamente conosciuto, e che è stata al centro di numerose polemiche in seguito al trionfo a Rotterdam. Ovviamente questo gesto ha scatenato l'euforia degli utenti su Twitter che commentando in massa l'accaduto, hanno fatto volare in vetta alla classifica delle maggiori tendenze italiane proprio la star americana, con cui Damiano David aveva dichiarato di sognare anche una futura collaborazione.

La Francia contro i Maneskin

Intanto la band ha dovuto contrastare le polemiche che la Francia continua ad alimentare, in seguito alla presunta assunzione di stupefacenti da parte del leader della band, proprio in diretta televisiva. Nonostante il cantante si sia anche sottoposto ad un test, i francesi non hanno esitato a dubitare della veridicità dell'esame fatto dal giovane rocker romano. Lo sdegno nei confronti della band si legge anche nella classifiche d'oltralpe dove, infatti, i Maneskin non figurano nemmeno tra i primi cento artisti, sebbene in altre parti d'Europa anche il loro nuovo brano sia schizzato tra i titoli più ascoltati.