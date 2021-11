Fedez pubblica il primo dei suoi manifesti elettorali per la campagna di lancio di Disumano Fedez ha pubblicato il primo manifesto elettorale che fa parte della campagna promozionale per l’uscita del suo prossimo album “Disumano”.

A cura di Redazione Music

Dopo averla annunciata in pompa magna, trollando un po' tutti, dai politici ai media passando anche per qualche fan, Fedez lancia la sua finta campagna elettorale, propedeutica alla promozione del suo prossimo album "Disumano" che uscirà il prossimo 26 novembre, anticipato dal singolo "Morire, morire" anch'esso non scevro da polemiche, talvolta strumentali. Nelle scorse settimane, la registrazione del dominio fedezelezioni2023.it aveva fatto gridare allo scandalo per la presunta discesa in campo del rapper che, alla fine, ha usato il tutto come campagna promozionale.

Si è creato un enorme dibattito sull'opportunità o meno (sic) che Fedez potesse decidere di presentarsi in politica, finché lui stesso ne ha riso, spiegando, dopo la pubblicazione di un video in stile discesa in campo di Berlusconi nel 94, come fosse tutto pensato per lanciare l'album, ovviamente. Fedez ha spiegato in alcune storie che "quello che dovete sapere, è che da qui fino all’uscita del disco farò una campagna elettorale finta. Ma d’altronde quale campagna elettorale non è finta? Ho preparato una serie di cartelloni elettorali che verrete in giro per l’Italia, tra i più grotteschi, di cattivo gusto, squallidi e disumani di questo Paese ma non così lontani dalla realtà. Divertiamoci!".

E ha così lanciato su Instagram il primo di questi manifesti: in questo esordio "politico" si vede il rapper in camicia bianca tenere in alto un bambino con un pannolino tricolore che, però, ha sporcato tutto coi suoi bisogni. Il claim di questo manifesto è "Cambiamo l'Italia" che riprende anche il finto discorso del video manifesto politico. Anche questa volta nei commenti ci sono i cuori di Orietta Berti e di Chiara Ferragni che, scherzando, nei giorni scorsi, Fedez aveva appellato come First lady. Da qui al 26 novembre, insomma, si svelerà tutto il programma elettoral-musicale del cantante, fino all'uscita dell'album che il rapper ha promesso essere scoppiettante.