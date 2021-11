Il significato e il testo di Morire morire, con cui Fedez anticipa il nuovo album Disumano Dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo album “Disumano” che sarà pubblicato il prossimo 26 novembre – e vedrà anche altri feat oltre a quelli già visti -, Fedez ha pubblicato anche il nuovo singolo “Morire morire”. della canzone è stato pubblicato anche il video ufficiale che riprende in parte il mood del singolo.

A cura di Redazione Music

Dopo l'annuncio dell'uscita del nuovo album "Disumano" che sarà pubblicato il prossimo 26 novembre, Fedez ha pubblicato anche il nuovo singolo "Morire morire". Del singolo è stato pubblicato anche il video, che vede Fedez protagonista in una narrazione che lo vede praticamente solo contro tutti, in quella che potrebbe essere uno degli argomenti dell'album intero che come al solito pare che farà discutere anche per le tematiche che il rapper affronterà. Per adesso si fa picchiare per strada, si fa mettere la camicia di forza, accoltellare, sparare e c'è anche un Sindaco, con la fascia tricolore, che gli urina addosso. Insomma, le cose in chiaro sono fin da subito.

Il singolo fa coppia indissolubilmente con il video: quello di Fedez è un racconto amaro della società in cui vive, usando la prima persona per farsi strumento esemplificativo. C'è la violenza, c'è soprattutto quell'invito a crescere messo in testa alla canzone, quasi a segnare tutto quello che avverrà dopo. L'io della canzone racconta quel pezzo di gioventù depressa, ma probabilmente parafrasa anche quella che è la vita del Fedez famoso, quello che va in tour (liberando la propria compagna dalla sua presenza), quello che era prima della fama ("E lo sai che un pochino mi manca scoparti nei cessi") fino a quella che potrebbe essere una citazione a De Andrè, ovvero "morire, morire, morire per quello che conta, per le proprie idee".

Leggi anche Fedez accusato di diffamazione da Pietro Maso per il testo di No Game Freestyle

Testo di Morire morire

Esci, mi hai detto: "Esci"

Come se non li sapessi i miei difetti

Cresci, mi hai detto: "Cresci"

Tacco alto e piedi freddi, mi calpesti

Non vedi l'ora che io vada in tour

Così per un mese mi levo dal cazzo

Ma poi mi richiami e ne vuoi di più

Come gli immobili del Vaticano

E i miei piccoli errori di gioventù

Se c'è l'amore, li paghi di più

Scusa, ogni tanto mi torna su

Anche se ho smesso con tutto già da qualche anno

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di puttana cerca un alibi

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l'ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Medicinali, compressi

‘Sti ragazzini quando gli va bene sono depressi

Del resto non hanno mai avuto le notti ai concerti

E lo sai che un pochino mi manca scoparti nei cessi

Mi ricordo la notte che hai detto: "Dolcetto o scherzetto?"

E io che pensavo soltanto a riempirti come un palazzetto, va bene lo ammetto

Sei più di un giochetto, sei cento per cento

Dio solo sa quante volte ho sognato di venirti dentro, cuore maledetto

Poi ti ho cercata tutti i sabati

Come un figlio di puttana cerca un alibi

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire, morire, morire

Morire, morire per te

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

Come se stanotte fosse l'ultima

Morire, morire, morire

Per quello che conta, per le proprie idee

Morire, morire, morire

Ogni cazzo di volta, morire per te

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

(Esci, mi hai detto: "Esci")

(Come se non li sapessi, mi hai detto: "Esci")

Come se stanotte fosse l'ultima

E poi svegliarmi a pezzi come gli hooligan

Come se stanotte fosse l'ultima

Il nuovo album Disumano

"Morire, morire" è l'ennesimo singolo del suo nuovo album "Disumano" che ha già visto la pubblicazione di "Bella storia", "Bimbi per strada", "Meglio del cinema", "Mille", "Problemi con tutti (Giuda)" e "Chiamami per nome", la canzone portata a Sanremo assieme a Francesca Michielin. Sono vari anche i feat, oltre a quelli noti se ne aggiungono altri con Tedua, Speranza e Crookers e Myss Keta, Cara, Tananai e il sodale Dargen D'Amico. Nell'album c'è anche una canzone, "Vittoria", probabilmente dedicata alla figlia.