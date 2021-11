Fedez registra un sito per le elezioni 2023: discesa in politica o promo per Disumano? Fedez avrebbe registrato il sito fedezelezioni2023.it che farebbe pensare a un maggiore impegno politico del rapper. Lo riporta il Corriere della Sera che scrive che una società vicina al cantante, la ZDF ha registrato un titolo che dal dominio farebbe pensare a una discesa in campo da parte del cantante.

Fedez avrebbe registrato il sito fedezelezioni2023.it che farebbe pensare a un maggiore impegno politico del rapper. Lo riporta il Corriere della Sera che scrive che una società vicina al cantante, la ZDF ha registrato un titolo che dal dominio farebbe pensare a discesa in campo da parte del cantante che negli ultimi anni ha spesso messo la faccia (e il portafogli) per questioni politiche e sociali. C'è anche da dire che nei giorni scorsi Fedez aveva annunciato che, in vista dell'uscita del suo nuovo album "Disumano", ne avremmo visto delle belle e che le proteste di alcuni sindaci per il video di "Morire, morire" non sarebbero state niente a confronto.

È una cosa che il rapper dice spesso anche per aumentare l'hype nei confronti dei suoi progetti che spesso affondano le mani nelle contraddizioni politiche, come avvenuto, per esempio, sul Ddl Zan, per citare solo l'ultimo dei casi di cui si è reso protagonista. Ovviamente il sito è esplicito, ma potrebbe anche far parte della promozione del suo nuovo – o dei suoi nuovi – progetto musicale. Il Corriere riporta, comunque, che la mattina del 10 novembre Fedez – o chi per lui – ha registrato questo dominio che porterebbe a pensare a una discesa in campo alle prossime elezioni nel caso la legislatura arrivasse al suo naturale compimento.

Cliccando sul sito ovviamente non si trova nulla se non l'avviso che quel nome è stato già registrato e a registrarlo è stata la sua società ZDF. Fantasticando ovviamente, dal momento che il rapper non ha detto nulla in merito, si potrebbe pensare a un maggiore impegno da parte del cantante che negli anni scorsi si è preso in carico alcune battaglie, a partire dalle storture di Expo, passando per il Ddl Zan, per cui si è impegnato in primissima persona, ospitando sui suoi canali proprio il deputato PD Alessandro Zan, senza dimenticare quanto avvenuto durante l'ultimo Primo Maggio e i suoi continui screzi con il Segretario della Lega Matteo Salvini. Quali siano le intenzioni del cantante lo scopriremo tra qualche ora, o tra qualche anno – Fanpage.it ha chiesto maggiori informazioni, ma per adesso la risposta è stata che non ci sono commenti ufficiali – per ora resta l'attesa per il suo prossimo album.