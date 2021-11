Fedez, ecco il movimento politico Disumano: in un video parodia lancia il nuovo album In un video che riprende quello della discesa in campo di Silvio Berlusconi, Fedez annuncia la sua discesa in campo: la parodia serve a lanciare “Disumano”.

A cura di Francesco Raiola

Alla fine Fedez l'ha fatto, anche lui, come Silvio Berlusconi nel 1994 ha annunciato la sua discesa in campo per un'Italia disumana. Il cantante ha pubblicato un video sui suoi social in cui, parafrasando il famoso discorso della discesa in campo del politico di Arcore – con tanto di scrivania e cagnolino sulle gambe – ha cominciato a fare promo al suo prossimo album "Disumano", appunto, giocando anche sul sito registrato la settimana scorsa. Che stesse per succedere qualcosa era chiaro fin dalla mattina quando il cantante aveva fatto un collage di persone che discutevano del suo presunto impegno politico.

Il discorso di Fedez

Quello di Fedez – che da qualche giorno ha lanciato il singolo "Morire, morire" – probabilmente è solo un antipasto di alcune tematiche che ascolteremo nel suo prossimo album in uscita il prossimo 26 novembre: "L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze, i miei orizzonti, qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di truffatore – dice Fedez nel video -. Qui ho appreso la passione per i preti che fanno i tiktoker. Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e di diritti per tutti. Il movimento politico che vi propongo si chiama, non a caso, Disumano. Vi dico che è possibile realizzare insieme un grande incubo, quello di un'Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio. Vi dico che possiamo, vi dico che dobbiamo costruire insieme, per noi e per i nostri figli, un nuovo miracolo italiano".

La polemica su Fedez politico

Nei giorni scorsi il cantante aveva fatto discutere per la registrazione da parte di una società a lui riconducibile del dominio fedezelezioni2023.it che qualcuno aveva letto come una possibile idea di discesa in campo (e la citazione non era casuale, come si è visto). Era, come si scopre ancora meglio oggi, una mossa che serve a lanciare il so nuovo album "Disumano", album e non movimento politico, appunto, che uscirà il prossimo 26 novembre prossimo. Un album che in base a quanto detto dal rapper nei mesi scorsi farà discutere non poco e farà lavorare i suoi avvocati, come ci ha abituato già negli anni scorsi.