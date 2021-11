Sindaco della Lega contro Fedez, il rapper: “Non fa pipì sui cittadini? Mi ha strappato un sorriso” Fedez ha postato alcune storie in cui commentava l’opinione del sindaco di Treviso e presidente Anci Veneto Mario Conte, appartenente alla Lega, che nei giorni scorsi ci ha tenuto a commentare il video di “Morire, morire”, ultimo singolo del rapper milanese in cui si vede un Sindaco fargli pipì addosso.

A cura di Redazione Music

Fedez ha postato alcune storie in cui commentava l'opinione del sindaco di Treviso e presidente Anci Veneto Mario Conte, appartenente alla Lega, che nei giorni scorsi ci ha tenuto a commentare il video di "Morire, morire", ultimo singolo del rapper milanese. Nel video a un certo punto si vede un uomo con la fascia tricolore fare pipì addosso al cantante, steso a terra dopo un pestaggio da parte di alcuni teppisti. Probabilmente l'idea era quello di denunciare l'atteggiamento di rappresentanti delle Istituzioni, alcuni dei quali sono stati critici, in passato, nei suoi confronti: "Un sindaco si è lamentato per il mio ultimo videoclip di Morire, morire per la pipì, dicendo che lui non fa la pipì addosso ai suoi cittadini ma, addirittura lui non riesce a fare la pipì perché lavora troppo. Ok".

A quel punto il rapper ha postato il video in cui si sente Conte criticare lui e il video: "Di certo noi il tempo di pisciare contro le persone in difficoltà non lo troviamo, anzi a volte ci dimentichiamo anche di farla perché sono talmente tante le cose che dobbiamo fare che ci dimentichiamo anche di quello". Su Facebook il Sindaco aveva scritto che "fare il sindaco è, talvolta, non dormire di notte e avere neanche il tempo di farla, la pipì. Capisco la volontà di colpire, di far parlare sempre e comunque, di sfidare gli algoritmi. Capisco anche che l' "arte" di Fedez è la provocazione. Ma lasciamo perdere i sindaci. Loro, con le bagarre canore e politico-musicali, non ci vogliono avere nulla a che fare".

Leggi anche Il significato di Meglio del Cinema, la canzone di Fedez che fa piangere Chiara Ferragni

In maniera ironica, quindi, Fedez ha risposto, anticipando che con l'uscita di "Disumano", il suo prossimo album sarà ancora peggio: "Volevo ringraziare questo sindaco perché mi ha strappato un sorriso, me lo sono immaginato che fa una conferenza stampa, raduna dei giornalisti e dice: ‘Devo dirvi una cosa importante, siete pronti? Non ho tempo per fare la pipì addosso ai miei cittadini'. Poi sono super dispiaciuto perché il videoclip di ‘Morire, morire' è nulla in confronto a quello che sta per succedere quindi mi spiace un sacco e sono anche un po' preoccupato, non tanto, un pochino.