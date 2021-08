Fedez ha chiuso il suo nuovo album: l’annuncio con una foto di Vittoria Fedez ha completato il suo nuovo album, come ha comunicato lui stesso in alcun storie postate sul suo profilo Instagram. Oggi, infatti, il rapper milanese aveva scritto che stava andando in studio a registrare gli ultimi due brani del suo album e nelle storie successive aveva annunciato di averlo chiuso definitivamente.

A cura di Redazione Music

Fedez ha completato il suo nuovo album, come ha comunicato lui stesso in alcun storie postate sul suo profilo Instagram. Oggi, infatti, il rapper milanese aveva scritto che stava andando in studio a registrare gli ultimi due brani del suo album e nelle storie successive aveva annunciato di averlo chiuso definitivamente, postando storie con la figlia Vittoria. In questi ultimi anni Fedez aveva pubblicato una serie di singoli fortunati, dopo essersi preso un periodo di stop musicale a seguito del suo "Paranoia Airlies" e di un tour. Nel fratte,po, però, ha continuato una serie di attività collaterali, prima di tornare in studio a registrare "Le feste di Pablo" in cui era il feat di Cara.

La canzone ha avuto un buon successo, così come avvenuto anche per le altre pubblicate tra il 2020 e il 2021, fino ad arrivare all'ultima "Mille" che l'ha visto collaborare con Orietta berti e Achille lauro in quella che probabilmente sarà la canzone vincitrice del titolo di tormentone estivo 2021. Dopo la canzone con "Cara" Fedez aveva pubblicato alcuni pezzi, scritti sempre con Dargen D'Amico, rapper storico della scena nazionale e da un po' collaboratore fisso del cantante, partendo da "Problemi con tutti (Giuda)" e passando per "Bimbi per strada (Children)", il remix di "Roses", la canzone di SAINt JHN e successivamente "Bella storia" e "No Game Freestyle" con tha Supreme.

A quel punto Fedez ha annunciato la partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo assieme a Francesca Michielin con cui ha presentato "Chiamami per nome" che si è classificata al secondo posto generale e che ha ottenuto ottimi riscontri con 32 milioni di streaming e 40 milioni di visualizzazioni per il video. Ma il brano era solo l'anticipazione di quello che sarebbe avvenuto pochi mesi dopo, quando Fedez ha annunciato, a sorpresa, una canzone con Orietta Berti – la cui collaborazione era stata anticipata in diretta a Che tempo che fa – e con Achille lauro. E "Mille" è in breve tempo diventata una delle canzoni dell'estate 2021 con 40 milioni di stream e oltre 50 milioni di visualizzazioni su Youtube a cui si aggiungono le posizioni late – compresa la prima – sia nella classifica FIMI dei singoli che in quella radiofonica. Nelle prossime settimane, probabilmente, il cantante darà maggiori info sul prossimo lavoro.